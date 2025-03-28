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Реформы Трампа в действии: Йельский университет оставляют несколько его критиков, в том числе Снайдер.

Трамп подписал указ о сокращении Министерства образования США как часть выполнения своих обещаний по демонтажу этого учреждения.

сегодня, 13:32
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Клименко Елена

Трое известных критиков президента США Дональда Трампа, в том числе американский историк Тимоти Снайдер, приняли решение покинуть Йельский университет и США из-за атак на высшее образование. Об этом сообщает Yale Daily News.

Реформы Трампа в действии: Йельский университет оставляют несколько его критиков, в том числе Снайдер.

Ельский университет. Фото: Reuters

Отмечается, что профессор философии Джейсон Стэнли объявил, что на этой неделе покинет Йельский университет, а историки Тимоти Снайдер и Марси Шор, являющиеся супругами, решили покинуть заведение во время выборов в ноябре.

Эти академики планируют работать в Школе глобальных дел и государственной политики Манка в Торонто, Канада. Снайдер и Шор, специализирующиеся на истории Восточной Европы, часто проводят параллели между изучаемыми фашистскими режимами и политикой администрации Трампа.

Философ Джейсон Стэнли, также автор нескольких книг о фашизме и пропаганде, включая известный труд "Как работает фашизм", присоединился к этому движению. В 2021 году Стэнли и Снайдер вместе проводили курс в Йеле "Массовое заключение в Советском Союзе и Соединенных Штатах".

Недавно Стенли и Шор стали частью группы из почти 3 000 еврейских преподавателей США, подписавших письмо с осуждением ареста протестующего студента Колумбийского университета. Они призвали свои университеты противостоять политике Трампа по высшему образованию.

Напомним, что Дональд Трамп подписал указ о сокращении Министерства образования США как часть выполнения своих обещаний по демонтажу этого учреждения, которое он считает причастным к распространению "ливацкой" идеологии.

Кроме того, во время президентства Трампа Гарвардский университет приостановил набор на работу новых преподавателей и сотрудников из-за финансовой неопределенности.

Как уже писали "Комментарии", президент США Дональд Трамп подписал в четверг исполнительный указ, направленный на улучшение чистоты и безопасности столицы страны. Документ предусматривает усиление мер по депортации нелегальных мигрантов, борьбу с преступностью и решение проблемы беспризорности.



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Источник: https://yaledailynews.com/blog/2025/03/27/three-prominent-yale-professors-depart-for-canadian-university-citing-trump-fears/?fbclid=IwY2xjawJSo15leHRuA2FlbQIxMQABHb5SEMZw2YiST-DS2_n8eKKwmtznqgyz-H8HXby3viFP-FekkKxCF17WsA_aem_UMGz0k6Jh8lHZWLiEj9zog
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