Река Миссисипи поменяла направление течения из-за урагана "Ида"

Как пишет CNN, поток реки замедлился с примерно 2 футов в секунду (около 2 км/ч) до примерно пол фута в секунду (0,5 км /ч) в другом направлении. По словам ведущего гидролога Центра изучения водных ресурсов Нижней Миссисипи и залива Скотта Перри, это "крайне необычное" явление, которое уже происходило во время урагана "Катрина" 16 лет назад. При этом гидролог отметил, что ученые не могут измерить течение всей реки, поэтому на глубоких участках она могла и не измениться. Из-за шторма уровень воды в реке поднялся от 0,5 метра 2,1 метра. Вероятно, уровень воды поднимется еще выше.

Река Миссисипи - фото из открытых источников

Ураган "Ида" обрушился побережья Мексиканского залива в США 29 августа. В результате без электричества остались более миллиона жителей прибрежных штатов Луизиана и Миссисипи. Полностью обесточено оказался город Новый Орлеан. Президент США Джо Байден объявил о введении чрезвычайного положения.

Напомним, бушующий ураган под названием "Ида" запечатлели из космоса. Снимки были опубликованы французским астронавтом Томасом Песке на своей странице в социальной сети Twitter. Новые фотографии были сделаны с борта Международной космической станции (МКС). Томас в посте со снимками отметил, что подобные мощные ураганы все чаще происходят на нашей планете, причиняя все больше ущерба. Отметим, что из-за непогоды в американском штате Луизиана более миллиона домов оказались обесточенными. На данный момент уже известно об одном погибшем.

Для справки: ураган "Ида" сформировался в Атлантическом океане и теперь обрушился на побережье Луизианы (США). Ему присвоена четвертая категория из пяти возможных. Порывы ветра достигают скорости 240 километров в час.

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