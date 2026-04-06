Рекордный полет к Луне: астронавты Ориона готовятся к максимальному удалению и «зоне молчания»

Человечество установило новый космический рекорд: экипаж миссии Артемида II официально стал самой отдаленной группой людей в истории. Центр управления полетами в Хьюстоне подтвердил, что корабль преодолел дистанцию в 400 170 км от Земли, оставив позади достижение знаменитой миссии "Аполлон-13".

Члены экипажа NASA Artemis II Джереми Хансен, Рид Вайзман, Кристина Кох и Виктор Гловер отвечают на вопросы журналистов во время первого мероприятия вниз по каналу связи своей миссии 2 апреля. NASA TV/Handout via REUTERS

Обращаясь к экипажу в этот знаменательный момент, специалисты NASA подчеркнули значимость события: "Сегодня, ради всего человечества, вы уходите за пределы этого рубежа".

Ожидается, что пика удаления – более 406 763 км – корабль достигнет уже этой ночью, около 02:07 по киевскому времени. После этого астронавты развернутся для возвращения домой. Этот десятидневный полет является ключевым этапом амбициозной программы Artemis, цель которой – опередить Китай в возвращении на Луну к 2028 году и создать постоянную базу как трамплин для предстоящих путешествий на Марс.

Впереди экипаж ждет сложный этап: пролет с обратной стороны спутника, который погрузит корабль в темноту и повлечет за собой временную потерю связи из-за блокирования радиосигнала массивом антенн NASA. В течение шести часов этой "изоляции" астронавты будут выполнять научную работу, делая уникальные снимки лунной поверхности через иллюминаторы "Ориона".





