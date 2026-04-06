Рекордний політ до Місяця: астронавти Оріона готуються до максимального віддалення та «зони мовчання»

Людство встановило новий космічний рекорд: екіпаж місії "Артеміда II" офіційно став найбільш віддаленою групою людей в історії. Центр управління польотами у Г’юстоні підтвердив, що корабель подолав дистанцію у 400 170 км від Землі, залишивши позаду досягнення знаменитої місії "Аполлон-13".

Члени екіпажу NASA Artemis II Джеремі Хансен, Рід Вайзман, Крістіна Кох та Віктор Гловер відповідають на запитання журналістів під час першого заходу вниз по каналу зв'язку своєї місії 2 квітня. NASA TV/Handout via REUTERS

Звертаючись до екіпажу в цей знаменний момент, фахівці NASA підкреслили значущість події: "Сьогодні, заради всього людства, ви йдете за межі цього рубежу".

Очікується, що піку віддалення — понад 406 763 км — корабель досягне вже цієї ночі, близько 02:07 за київським часом. Після цього астронавти розгорнуться для повернення додому. Цей десятиденний політ є ключовим етапом амбітної програми Artemis, мета якої — випередити Китай у поверненні на Місяць до 2028 року та створити там постійну базу як трамплін для майбутніх подорожей на Марс.

Попереду на екіпаж чекає складний етап: проліт зі зворотної сторони супутника, що занурить корабель у темряву та спричинить тимчасову втрату зв'язку через блокування радіосигналу масивом антен NASA. Протягом шести годин цієї "ізоляції" астронавти виконуватимуть наукову роботу, роблячи унікальні знімки місячної поверхні через ілюмінатори "Оріона".





