Американский рэпер снял "больной" клип об убийстве украинской беженки: его резко критикуют (ВИДЕО)



















Американский рэпер DaBaby оказался в центре скандала после выхода музыкального клипа, в котором воспроизведены трагические события конца жизни украинской беженки Ирины Заруцкой, убитой в поезде в Северной Каролине. Видео появилось 16 сентября под названием Save Me и за сутки собрало более 700 тысяч просмотров на YouTube, но реакция людей на него оказалась неоднозначной.

Рэпер DaBaby использовал для собственного клипа кадры с момента убийства Заруцкой в ​​США

Ирина Заруцкая искала безопасности в США после начала войны в Украине, но погибла в прошлом месяце в результате жестокого нападения в поезде. По данным полиции, мужчина по имени Декарлос Браун неожиданно набросился на женщину с ножом, нанеся ей смертельные удары в шею. Убийство попало на камеры наблюдения, а затем видео с момента трагедии опубликовали в соцсети.

В новом клипе DaBaby использовал часть видео убийства Заруцкой, однако сменил финал. Вместо того чтобы стать жертвой, украинка была спасена самим рэпером. В конце клипа он выводит нападающего из вагона, где его уже ждет охрана.

По словам исполнителя, клип должен стать "своеобразной данью памяти" жертве. Однако значительная часть людей, просмотрев видео об убийстве украинки, восприняла такой подход как эксплуатацию чужой трагедии.

В комментариях под клипом пользователи назвали видео "неуважительным" и "больным".

"Превращать трагедию на момент заработка — это просто нездорово", — написал в комментарии к клипу один пользователь.

"Это не дань, а попытка сделать из себя героя. Это дико", – добавил другой комментатор.

"Он мог бы лучше помочь семье погибшей, а не создавать шоу", – подчеркнул еще один пользователь.

В то же время часть аудитории встала на защиту рэпера. Некоторые фанаты отметили, что DaBaby использовал свою популярность, чтобы привлечь внимание к ужасающему преступлению.

"Многие люди ненавидят его за то, что он это сделал, но я рад, что знаменитость наконец-то обратила внимание на произошедшее", — написал один из комментаторов.

"DaBaby только что получил огромное уважение. Спасибо за смелость привлечь внимание к этой трагедии", — добавил другой.

