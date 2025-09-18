Американський репер зняв "хворий" кліп про вбивство української біженки: його різко розкритикували (ВІДЕО)



















Американський репер DaBaby опинився в центрі скандалу після виходу музичного кліпу, у якому відтворено трагічні події кінця життя української біженки Ірини Заруцької, убитої в поїзді у Північній Кароліні. Відео з’явилося 16 вересня під назвою Save Me та за добу зібрало понад 700 тисяч переглядів на YouTube, але реакція людей на нього виявилася неоднозначною.

Репер DaBaby використав для власного кліпу кадри з моменту вбивства Заруцької в США

Ірина Заруцька шукала безпеки у США після початку війни в Україні, але загинула минулого місяця внаслідок жорстокого нападу в поїзді. За даними поліції, чоловік на ім’я Декарлос Браун несподівано накинувся на жінку з ножем, завдавши їй смертельних ударів у шию. Вбивство потрапило на камери спостереження, а згодом відео з моменту трагедії опублікували у соцмережі.

У новому кліпі DaBaby використав частину відео вбивства Заруцької, однак змінив фінал. Замість того, щоб стати жертвою, українка була врятована самим репером. В кінці кліпу він виводить нападника з вагона, де на нього вже чекає охорона.

За словами виконавця, кліп мав стати "своєрідною даниною пам’яті" жертві. Однак значна частина людей переглянувши відео про вбивство українки сприйняла такий підхід як експлуатацію чужої трагедії.

У коментарях під кліпом користувачі назвали відео "неповажним" і "хворим".

"Перетворювати трагедію на момент заробітку — це просто нездорово", — написав у коментарі до кліпу один користувач.

"Це не данина, а спроба зробити з себе героя. Це дико", — додав інший коментатор.

"Він міг би краще допомогти родині загиблої, а не створювати шоу", — підкреслив ще один користувач.

Водночас частина аудиторії стала на захист репера. Деякі фанати відзначили, що DaBaby використав свою популярність, щоб привернути увагу до жахливого злочину.

"Багато людей ненавидять його за те, що він це зробив, але я радий, що знаменитість нарешті звернула увагу на те, що сталося", — написав один із коментаторів.

"DaBaby щойно здобув величезну повагу. Дякую за сміливість привернути увагу до цієї трагедії", — додав інший.

