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Главная Новости Мир США Репетиция инаугурации Джо Байдена: в Сети появились ФОТО
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Репетиция инаугурации Джо Байдена: в Сети появились ФОТО

К предстоящему мероприятию уже полностью всё подготовлено

сегодня, 13:39
Автор:

Мокрик Анастасия

Инаугурация нового президента США Джо Байдена запланирована на 20 января 2021 года. В социальной сети стали появляться фотографии с репетиции предстоящего торжества. Об этом сообщает РБК-Украина.

Репетиция инаугурации Джо Байдена: в Сети появились ФОТО

Репетиция инаугурации Джо Байдена - фото: Остап Ярыш

Эта церемония будет значительно отличаться от всех прежних. На сей раз будет действовать большое количество ограничений в связи с пандемией коронавируса. Однако торжество всё равно будет запоминающимся.  На снимках, сделанных в столице США Вашингтоне, можно заметить локацию с огромным количеством флажков. Каждый из них символизирует американца, жизнь которого унёс COVID-19. Всего флажков насчитывается 200 000.

 Репетиция инаугурации Джо Байдена: в Сети появились ФОТО - фото 2


Вечером все флажки будут подсвечиваться яркими огнями. 


Репетиция инаугурации Джо Байдена: в Сети появились ФОТО - фото 3

Вход на церемонию инаугурации будет строго по пригласительным. Посетить это мероприятие сможет лишь около тысячи человек. Известно, что на торжестве будет присутствовать Владимир Ельченко, являющийся послом Украины в США. К слову, все страны будут представлены на уровне послов. Это также связано с пандемией. 

Репетиция инаугурации Джо Байдена: в Сети появились ФОТО - фото 4


Ведущим инаугурации 46-го президента США Джо Байдена станет известный американский актёр, продюсер, режиссёр, сценарист и писатель Том Хэнкс. А гимн для новоизбранного главы государства и его супруги будет исполнять всемирно известная поп-певица Леди Гага.

Репетиция инаугурации Джо Байдена: в Сети появились ФОТО - фото 5


Также известно, что тожественное мероприятие посетят бывшие президенты США. О своем визите сообщил Барак Обама, Джордж-Буш-младший, Билл Клинтон. Вице-президент США Майк Пенс также заявил о том, что посетит церемонию. А вот Дональд Трамп наотрез отказался посещать торжество.

Репетиция инаугурации Джо Байдена: в Сети появились ФОТО - фото 6
Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал о том,  что значит для Украины выдвижение Виктории Нуланд в Госдепартамент США, а также о том, что эксперты рассказали, как на украинский политикум влияют американские президенты.



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Источник: https://www.rbc.ua/rus/styler/inauguratsiya-dzho-baydena-budet-unikalnoy-1611052783.html
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