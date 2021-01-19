Репетиция инаугурации Джо Байдена: в Сети появились ФОТО

Инаугурация нового президента США Джо Байдена запланирована на 20 января 2021 года. В социальной сети стали появляться фотографии с репетиции предстоящего торжества. Об этом сообщает РБК-Украина.

Репетиция инаугурации Джо Байдена - фото: Остап Ярыш

Эта церемония будет значительно отличаться от всех прежних. На сей раз будет действовать большое количество ограничений в связи с пандемией коронавируса. Однако торжество всё равно будет запоминающимся. На снимках, сделанных в столице США Вашингтоне, можно заметить локацию с огромным количеством флажков. Каждый из них символизирует американца, жизнь которого унёс COVID-19. Всего флажков насчитывается 200 000.





Вечером все флажки будут подсвечиваться яркими огнями.









Вход на церемонию инаугурации будет строго по пригласительным. Посетить это мероприятие сможет лишь около тысячи человек. Известно, что на торжестве будет присутствовать Владимир Ельченко, являющийся послом Украины в США. К слову, все страны будут представлены на уровне послов. Это также связано с пандемией.







Ведущим инаугурации 46-го президента США Джо Байдена станет известный американский актёр, продюсер, режиссёр, сценарист и писатель Том Хэнкс. А гимн для новоизбранного главы государства и его супруги будет исполнять всемирно известная поп-певица Леди Гага.







Также известно, что тожественное мероприятие посетят бывшие президенты США. О своем визите сообщил Барак Обама, Джордж-Буш-младший, Билл Клинтон. Вице-президент США Майк Пенс также заявил о том, что посетит церемонию. А вот Дональд Трамп наотрез отказался посещать торжество.



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