Республиканцам нельзя блокировать помощь Украине. Посол объяснил почему

Андрей Веселовский считает, что для республиканцев в целом и для Дональда Трампа в частности было бы самоубийственно добиться серьезных потерь в Украине под камуфляжем границы и таким образом поставить себя в положение, когда они повлекли за собой поражение в Украине.

Андрей Веселовский

"Тогда вся избирательная кампания демократов пройдет под лозунгом "Вы убили Украину", а возмущение Европы будет колоссальным",

– сказал Веселовский.

По его словам, все это действительно грозит взорвать позиции США в Европе и всем мире. Кроме того, добавляет посол, среди республиканцев есть политики, которые предупреждают, что поражение Украины в войне с Россией приведет к тому, что Китай может попытаться захватить Тайвань.

При этом Веселовский не считает, что произойдет трагедия, если республиканцы придут к власти. По его словам, Соединенные Штаты десятилетиями, в том числе и во время президентства Джо Байдена, вырабатывали свои правила и видение роли США в мире. Именно поэтому, считает посол, российский диктатор Владимир Путин окажется перед разбитыми корытом, даже если на выборах победу одержит представитель Республиканской партии.

Напомним, в США продолжаются баталии по поводу голосования за законопроект, в котором среди прочего заложена помощь Украине. Известно, что Дональд Трамп призвал республиканцев не быть дураками и не голосовать за этот законопроект.

Портал "Комментарии" сообщал, что конгрессвумен от Республиканской партии Виктория Спартц сообщила, что не будет голосовать за законопроект о выделении 60 млрд долл., в котором предусмотрена помощь Украине. При этом политик раскритиковала законопроект и назвала его "фондом для хищения денег".



