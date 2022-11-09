Республиканцы лидируют на выборах: что это значит для США и Украины

Согласно предварительным данным, которые публикует CNN, республиканцы уверенно обыгрывают демократов на промежуточных выборах в Палату представителей. На выборах в Сенат счет пока что относительно равный. Что означает данный расклад для США? Что это значит для Украины? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Выборы в США. Фото: из открытых источников

Для США потенциальная проблема – не победа республиканцев на выборах в Конгресс, а предстоящая попытка реванша Трампа

Политолог, политический консультант Владимир Фесенко считает, что никаких сенсаций на американских выборах не произошло.

"На промежуточных выборах в Конгресс, как правило, побеждает оппозиционная партия. В этот раз в такой роли — республиканцы. Но демократам удалось избежать сокрушительного поражения, а на выборах в Сенат – относительное равновесие. Это важно в контексте будущих президентских выборов, в том смысле, что при всех нынешних экономических проблемах в США не произошло какого-то радикального сдвига в пользу Трампа и республиканцев", – поясняет эксперт.

По его словам, победа республиканцев на выборах в нижнюю палату Конгресса означает, что начнется противостояние между Администрацией президента США и Конгрессом, особенно в бюджетных вопросах.

"Такая ситуация возникала в США неоднократно, с этим сталкивались во время своего президентства и Трамп, и Обама. Тут ничего нового, – поясняет Владимир Фесенко. – Для США потенциальная проблема – не победа республиканцев на выборах в Конгресс, а предстоящая попытка реванша Трампа на президентских выборах, что опять будет раскалывать американское общество".

Для Украины, считает эксперт, победа республиканцев может означать, что в Конгрессе появится несколько больше трампистов с изоляционистскими позициями. Соответственно – может усилиться контроль Конгресса за финансовой помощью Украине, а также будут возникать дебаты по поводу масштабов и конкретных форм такой поддержки.

"Но среди республиканцев сторонников поддержки Украины больше, чем противников. Поэтому двухпартийная поддержка нашей страны в основном сохранится. Проблемы могут возникать именно в связи с бюджетным противостоянием между Белым домом и Конгрессом. Это может приводить к замедлению макрофинансовой помощи Украины, даже к некоторому ее ограничению. Чтобы такой проблемы не возникало, сторонники Украины в Конгрессе предлагают проголосовать большой пакет помощи нашей страны на будущий год (до 60 млрд. долларов США) еще нынешним составом Конгресса в декабре текущего года. Что касается военно-технической поддержки Украины (оружие и боеприпасы), то здесь больших изменений не будет. Здесь проблема скорее в администрации Байдена, которая до сих пор не запустила программу ленд-лиза. Теперь появляется повод и стимул — это сделать", – отмечает Владимир Фесенко.

Исходя из вышесказанного, эксперт не ожидает критических последствий от результатов промежуточных выборов в Конгресс США.

"Проблемы и сложности могут возникать, но они не будут критичными и некоторые из них вполне решаемы, – уверен Владимир Фесенко. – В частности, украинской дипломатии и нашим народным депутатам надо начинать точечную работу с тем конгрессменами от республиканцев, особенно новыми, которые высказываются за ограничение поддержки Украины. Их надо привозить в нашу страну (это очень эффективно работает), воздействовать на них через представителей украинской диаспоры в США, и через наших друзей в Республиканской партии. А таких друзей у нас немало".

Для Украины после этих промежуточных выборов в Конгресс ничего принципиально не изменится

Аналитик Фонда общественной дипломатии Александра Решмедилова поясняет, что мы увидели голосование не столько республиканцев, не так за Трампа и трампистов, сколько – против правящей Демпартии. Так что это скорее протестное голосование, отмечает эксперт.

"Изменения позиций республиканцев и демократов в стенах Конгресса (большинство то у тех, то у других) – ситуация привычная для США. У того же Трампа на промежуточных выборах произошло нечто подобное", – напоминает Александра Решмедилова.

Она также акцентирует, что промежуточные выборы в Конгресс традиционно дают старт президентской гонке. И следующие два года пойдут под этим знаком, прогнозирует аналитик.

"Не факт, что именно Трамп станет единым кандидатом среди республиканцев. Там пока нет единогласного решения по этому поводу, вполне возможна внутрипартийная борьба. Но однозначно, что медийно и республиканцы, и демократы начнут зарабатывать очки с прицелом на следующую – президентскую – предвыборную кампанию. Байден будет постоянно чувствовать давление, а республиканцы – иметь определенное преимущество, критикуя Белый дом", – отмечает Александра Решмедилова.

Для Украины, считает она, – после этих промежуточных выборов в Конгресс ничего принципиально не изменится. Всё равно декларируется двухпартийная поддержка, а с точки зрения парламент — двухпалатная. Но Байдену станет сложнее выбивать финансирование на свои инициативы, труднее отстаивать их. Для нас главное, чтобы американцы следующие два года не нырнули во внутреннюю проблематику, не забыли о внешних фронтах".

Разрушение монополии демократов на власть означает ожесточение внутренней борьбы и старт новой избирательной кампании

Директор Украинского института политики Руслан Бортник рассуждает так:

"Нынешние результаты довыборов в Конгресс уже демонстрируют победу республиканцев в Палате представителей. Правда, глубина этой победы пока до конца непонятна. Скорее всего, демократам удалось удержать контроль над Сенатом. Если не вмешается судебная система".

Для США, отмечает эксперт, результаты данных выборов означают обострение внутриполитической борьбы.

"Палата представителей, которая, похоже, досталась республиканцам, утверждает цифры бюджета, в том числе внешних военных издержек, денег которые выделяются на поддержку Украины. Она же реализует контрольные функции, даже способна начать процедуру импичмента действующего президента США, – рассказывает Руслан Бортник. – Ну, а Сенат, который, похоже, останется под контролем демократов, больше вырабатывает принципы внешней политики".

По мнению эксперта, разрушение монополии демократов на власть, которая теперь будет разделена между ними и республиканцами, означает ожесточение внутренней борьбы и старт новой избирательной кампании – 2024 года – выборов президента. Обе партии, прогнозирует Руслан Бортник, будут бороться с законодательными инициативами друг друга. И всячески использовать свое доминирование в верхней или нижней палатах парламента для ведения избирательной кампании.

"Примечательно также то, что в своем штате победил действующий губернатор Флориды республиканец Рон Десантис – один из вероятных кандидатов в президенты от Республиканской партии. Интересно и то, что сохраняется внутриамериканское недоверие к избирательной системе. Опросы последних недель показывали победу республиканцев не только в Палате представителей, но и в Сенате. Однако эти опросы, похоже, не учли тот факт, что выборы начались еще две недели назад – и значительная часть избирателей проголосовали, в том числе почтой. И это была значительная часть электората демократов, мнение которых не учли при соцопросах. Потому для некоторых исход битвы за Сенат кажется удивительным", – поясняет эксперт.

Он считает, что не стоит ожидать резкой смены американской политики касательно Украины. В США, подчеркивает Руслан Бортник, сохраняется двухпартийный консенсус касательно необходимости поддержки нашей страны в противостоянии с РФ.

"Более того – республиканцы традиционно заинтересованы в развитии и поддержке военно-промышленного комплекса и энергетического сектора. Из-за войны, развязанной Россией против Украины и всего цивилизованного мира, американский ВПК получил огромные дополнительные заказы, а энергетический сектор фактически получил европейский рынок, куда станет поставлять сжиженный газ. При этом следует понимать, что политика республиканцев более внутриориентированная, более чувствительная к социальному, чисто американскому, вопросу. И проблем бюрократического характера, разного рода проверок, скрытых форматов саботажа помощи Украине станет, очевидно, больше, – предполагает эксперт. – Особенно учитывая то, что в рядах республиканцев есть отдельные конгрессмены, которые открыто выступают против предоставления военной и финансовой поддержки нашей стране. Мол, средства нужны для внутренних нужд".

Лидер Республиканской партии в Палате представителей Конгресса США Кевин Маккарти и вовсе заявил, что необходимо ранее выделенную помощь на предмет ее соответствующего использования, напоминает Руслан Бортник. Мол, нет ли тут коррупции?

Эксперт резюмирует: разворота касательно Украины в США не будет, но, скорее всего, смешанный характер власти, обострение там внутриполитической борьбы, начало президентской избирательной кампании могут привести к определенным элементам саботажа, задержек с предоставлением помощи нашей стране.

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