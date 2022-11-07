Республиканцы могут инициировать импичмент Байдена: повлияет ли это на поддержку Украины

Если республиканская партия победит на промежуточных выборах в США и получит контроль над Сенатом, президенту Джо Байдену могут объявить импичмент. Соответствующее заявление сделал лидер республиканцев в Палате представителей Кевин Маккарти, пишет CNN .

"Мы никогда не будем использовать импичмент в политических целях. Это не значит, что в случае, если возникнет соответствующая ситуация, это не будет использовано в другое время", – сказал Маккарти.

Республиканец не уточнил, какими могут быть условия для такого шага. Но Маккарти обратил внимание на то, что расследовать следует обстоятельства вывода войск Америки из Афганистана и происхождение пандемии коронавируса в мире. Кроме того, он заверил, что поддерживает оказание помощи Украине.

"Я очень поддерживаю Украину. Думаю, в дальнейшем нужен механизм подотчетности... Всегда нужно не просто давать карт-бланш, а убеждаться, что ресурсы идут туда, где они нуждаются. И также обеспечить Конгрессу и, в частности, Сенату, возможность открыто это обсуждать" ", – заявил Кевин Маккарти.

Напомним, что "Комментарии" сообщали о тайных переговорах США и РФ. Между США и РФ в последние месяцы шли переговоры по Украине . В частности, советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан в конфиденциальном порядке общается с помощником российского диктатора Путина – Ушаковым и секретарем Совбеза РФ Патрушевым. Об этом пишет The Wall Street Journal. Директор Communication group, политический эксперт Владимир Манько отмечает, что, несмотря на полное прекращение официальных контактов между Россией и США, неофициальный диалог все же происходит. По его мнению, представители США дали россиянам понять последствия применения ядерного оружия в Украине.