Республиканцы обиделись на Зеленского: встреча с Трампом еще не назначена

Президент Украины Владимир Зеленский планировал встретиться с Дональдом Трампом во время своего визита в Соединенные Штаты, чтобы обсудить план победы Украины и услышать мнение Трампа о завершении войны. Однако, как сообщает агентство Reuters, встреча пока не запланирована.

Дональд Трамп

"Несмотря на то, что на прошлой неделе Трамп заявил, что "вероятно" встретится с Зеленским, пока он будет в стране, по словам людей, близких к бывшему президенту, встреча не назначена", — говорится в материале.

Издание отмечает, что во время своего визита в США Зеленский посетил вооруженный завод в Пенсильвании вместе с губернатором штата Джошем Шапиро, союзником вице-президента Камалы Гаррис. Это, по информации Reuters, вызвало недовольство среди поклонников Трампа.

Трамп также заявил, что Зеленский, по всей вероятности, поддерживает демократов на предстоящих выборах в США, особенно Камалу Гаррис. В то же время, как отмечает Reuters, это заявление противоречит мнению некоторых союзников Трампа, считающих, что Украина желала бы возвращения Трампа, поскольку, по их мнению, только он способен договориться с президентом России Владимиром Путиным.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Зеленский хочет узнать о видении завершения войны от кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа. При этом президент также ранее высказывал сомнения в том, что Трамп может иметь реальный план завершения войны в Украине. При этом он подверг критике план Ди Венса, предусматривающий фактическую сдачу украинских территорий.



