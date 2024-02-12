Республиканцы придумали новую причину, чтобы не помогать Украине: в Politico узнали при чем здесь Трамп

В США республиканцы боятся, что принятие законопроекта о военной помощи Украине свяжет руки Трампа, если его изберут президентом на выборах в ноябре. А в худшем случае в Республиканской партии боятся, что это может привести к его импичменту. Об этом пишет Politico .

Дональд Трамп (фото из открытых источников)

Журналисты выяснили, что сенатор-республиканец от штата Огайо Джеймс Вэнс отправил записку в офис Республиканской партии в Сенате, где написал, что закон об иностранной помощи может связать руки Трампу во время его вероятного президентства, когда он захочет затем остановить финансирование для Украины.

Также в этой записке сенатор Венс от республиканцев предполагает, что Трамп даже может спровоцировать свой импичмент, если вдруг попытается остановить поставки оружия Украине, которые уже к тому времени будут предусмотрены законом (если закон будет поддержан).

Также журналисты Politico пишут, что сенатор Вэнс является одним из наиболее последовательных противников предоставления военной помощи для Украины. Он делает все, чтобы сорвать какие-либо поставки оружия США в Киев.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Трамп критикует свою конкурентку из-за ее мужа , который служит в армии США. Дональд Трамп на предвыборной мероприятии в Южной Каролине решил пристыдить свою главную конкурентку Никки Гейли тем, что ее муж военный не находится в США. Никки Гейли резко отреагировала на такие слова Трампа, кроме того президент США Джо Байден также прокомментировал заявления лидера республиканцев.

Трамп решил высмеять Никки Гейли за то, что ее муж не поддерживает республиканку в избирательной гонке. Муж Никки Гейли майор Майкл Гейли находится в Африке вместе с Национальной гвардией в поддержку Африканского командования США. Впоследствии Никки Гейли ответила на попытку Трампа обидеть ее.

