Республиканцы разделились во мнениях по Украине: детали

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Кравцев Сергей
Мнения сенаторов от Республиканской партии Соединенных Штатов Америки (США) разделились относительно соглашения с Украиной о полезных ископаемых. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "The Hill".
Украина и США. Фото: из открытых источников
Отмечается, что часть сенаторов приветствует предстоящее соглашение и считает его потенциальной победой, а другие же призывают к усилению гарантий суверенитета Украины. В то же время есть и те, кто предостерегает от любых гарантий безопасности со стороны Вашингтона, поскольку это якобы может втянуть страну в будущую войну.
Сенатор Том Тиллис, заявил, что прочные гарантии безопасности со стороны Штатов будут важны для привлечения американских частных инвестиций в добычу полезных ископаемых.
В то же время он предупредил, что "осложняющим фактором" является то, что часть полезных ископаемых расположены на временно оккупированных территориях.
Сенатор Рэнд Пол, в свою очередь, выступает против любых соглашений по безопасности с Украиной, поскольку поддерживает "прекращение войны".
Тем временем сенатор Крис Мерфи назвал соглашение бессмысленным, поскольку оно не требует никаких реальных обязательств ни от США, ни от Украины.
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