В Конгрессе США намекнули, что ждет Украину ближайшие месяцы

В течение следующих трех-шести месяцев на Украину будет оказываться большое давление. Как передает портал "Комментарии", такое мнение в интервью "Голосу Америки" высказал конгрессмен-демократ Евгений Виндман.

Конгресс США. Фото из открытых источников

"Эта администрация (президента США Дональда Трампа – ред.) немного растеряна, они немного разобщены. Им понадобится от трех до шести месяцев, чтобы понять, что Россия несерьезно относится к мирным переговорам. Что давление на Украину – это не способ сесть за стол переговоров. Вместо этого надо давить на Россию. Но это займет время. И в этот период, следующие три-шесть месяцев, я думаю, будет большое давление на Украину. Украина должна оставаться сильной и стойкой, и я знаю, что ей это под силу", – сказал политик.

По его словам, сейчас мир "вероятно, посередине или в начале конца этой войны". Конгрессмен считает, что определенное решение войны будет в течение следующих нескольких лет.

Евгений Виндман говорит, что до сих пор неизвестно, чем закончится эта война, но есть уверенность в украинском народе, в американских и западных ценностях, что, если будет единство, то все сумеют выстоять. Хоть впереди темный и трудный путь, констатировал конгрессмен.

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