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Республиканцы требуют от Байдена прекратить помощь Украине

Республиканцы опасаются, что у Путина лопнет терпение и он захватит Америку

сегодня, 08:20
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Автор:

Кравцев Сергей

Группа американских сенаторов от Республиканской партии написали открытое письмо президенту США Джо Байдену, в котором призвали прекратить военные поставки Украине в их нынешнем виде. Как передает издание "Комментарии", текст письма появился на одном из американских хостингов, его подлинность подтвердил республиканец Рэнд Пол.

Республиканцы требуют от Байдена прекратить помощь Украине

Джо Байден. Фото: из открытых источников

"Начался второй год войны, но обозримого конца не видно, как и нет четкой стратегии, как ее завершить. Опосредованная война с Россией в Украине – не в интересах США и грозит эскалацией, которая может выйти из-под контроля", – говорится в письме.


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Подписанты считают, что стратегия Белого Дома, предусматривающая отправку регулярной помощи Украине и введение санкций против России, ведет к "эскалации и еще большему насилию", а также несет в себе угрозу прямого конфликта с Россией.

"Мы будем выступать против всех дальнейших пакетов помощи, если они не будут привязаны к четкой дипломатической стратегии, направленной на то, чтобы быстро завершить эту войну", – говорится в письме.

Подписанты в частности опасаются, что терпение Путина может лопнуть. Также они недовольны, что США тратят слишком много денег на поддержку Украины, власть которой "исторически погрязла в коррупции", хотя у США достаточно собственных внутренних проблем. В частности, они опасаются, что помощь Украине ослабляет американскую армию.

Подписанты отметили, что интерес украинского и американского народа один – поощрять мирные переговоры, которые бы привели к прекращению военных действий.

Под письмом стоят 19 подписей сенаторов-республиканцев. Среди них ранее упомянутый Рэнд Пол, который традиционно выступает против помощи Украине, и сторонница теории заговора QAnon Марджори Тейлор Грин.

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Источник: https://www.scribd.com/document/639664549/DAILY-CALLER-OBTAINED-File-5060
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