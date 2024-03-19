Республиканцы в Конгрессе хотят предоставить помощь Украине, но только так, как предложил Трамп

Члены Республиканской партии в Конгрессе США всерьез стали рассматривать вариант оформления части помощи Украине в форме кредита. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание "Politico".

Конгресс США. Фото из открытых источников

"Идея циркулирует уже несколько недель, вдохновленная недавними заявлениями бывшего президента Дональда Трампа о том, что всю иностранную помощь США, не только Украине, должны предоставлять в долг, а не напрямую", — говорится в материале.

Также издание пишет, что вариант с кредитом серьезно воспринимается и в Палате представителей, где голосование за помощь Украине застопорилось на несколько месяцев. Некоторые республиканцы подхватили эту идею и предложили ее спикеру Палаты представителей Майку Джонсону.

Спикер, по словам людей, знакомых с переговорами, посоветовал им составить предложение, проверить почву вместе со своими коллегами из Республиканской партии. А уже потом, если конференция одобрит, приступить к реализации.

СМИ отмечает, есть надежда, что вариант кредита может стать жизнеспособной альтернативой для республиканцев, которые уже несколько месяцев запутываются в этом вопросе. Во время дебатов сторонники оборонной политики, решившие не позволить диктатору Владимиру Путину победить Украину, столкнулись с консерваторами-трампистами, которые отвергают идею отправки денег Украине, когда граница с США все еще "находится в руинах", а госдолг превышает 34 триллиона долларов.

Издание пишет, что члены Республиканской партии думают о структурировании кредитного соглашения. Ранее президент Джо Байден запросил для Украины 60 миллиардов долларов, хотя большая часть этих денег будет возвращена обратно в американскую оборонно-промышленную базу. Оружие в конечном итоге будет отправлено в Украину, но деньги поддержат американские рабочие места и нарастят потенциал американского арсенала. А около 12 миллиардов долларов пойдут непосредственно в Украину. Республиканцы утверждают, что если взять эту сумму и превратить ее в своеобразный беспроцентный кредит, то это не только позволит получить крайне необходимую помощь на передовой, но и успокоит Трампа и порадует электорат Республиканской партии.

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