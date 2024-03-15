Почему Джонсон тянет время с выделением помощи Украине: как может решиться вопрос

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон, который продолжает тормозить помощь Украине, в общении с сенаторами-республиканцами заявил, что будет подготовлен новый проект для поддержки нашей страны. Но в существенно ином виде, чем уже одобренный в феврале Сенатом. В Белом доме уже дали понять, что именно сенатский законопроект хорошо соответствует потребностям обороны Украины, а также потребностям обороны Израиля и другим вопросам национальной безопасности США во всем мире. Чем в итоге всё может обернуться для Украины, США и Джонсона с его покровителями? Как события могут развиваться дальше? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Майк Джонсон. Фото: из открытых источников

Вся загвоздка в Джонсоне

Доктор политических наук, эксперт Аналитического центра "Объединенная Украина" Игорь Петренко считает, что сейчас всё выглядит как очередная попытка Джонсона затянуть время.

"Вариант, который он может продвинуть (с упором на кредиты, ленд-лиз, а не безвозмездную помощь) тоже возможен. Чтобы снять вопрос у республиканских избирателей, особенно трампистов, что внешняя помощь – якобы удар по их карману. Но, по сути, все деньги, которые планируется выделить (особенно в военном плане), останутся в США в виде оборонных заказов, зарплат и так далее. Просто Трамп и подконтрольные ему люди типа Джонсона не хотят давать демократам и Байдену победу в вопросе выделения внешней помощи. Идет избирательный процесс, так что тут все темы становится полем боя между двумя главными политсилами в США", – констатирует эксперт.

При этом, продолжает он, поддержка законопроекта, принятого Сенатом, в Палате представителей точно есть. Загвоздка в Джонсоне, который не хочет ставить его на голосование.

"Если удастся собрать достаточно подписей (а процесс уже запущен), чтоб поставить вопрос на голосование в обход спикера – есть хорошие шансы, что документ поддержат. В случае же некого альтернативного проекта – это потеря и времени (при его принятии нижней палатой должна будет принять и верхняя) и, возможно, средств", – поясняет Игорь Петренко.

По его словам, Украина (президент и его команда, наша дипломатия) стараются максимально корректно убедить сомневающихся американских политиков, законодателей, что помощь нам нужна как можно быстрее – и, по возможности, как можно в большем объеме.

"Но вопрос внутренний политборьбы, очередного электорального цикла накладывает свой отпечаток, – отмечает эксперт. – Думаю, в том или ином виде, в течение месяца вопрос о внешней поддержке Украины будет решен. Потому что у США уже возникают на этом фоне сложности с союзниками, причем, не только в Европе, но и в других регионах".

Можем дождаться не лучшего, но приемлемого варианта

Политолог, политический консультант Владимир Фесенко рассуждает так:

"В итоге, скорее всего, будет принят законопроект о поддержке Украины, подготовленный и проголосованный республиканским большинством в нижней палате Конгресса. Для Украины это будет не лучший, но приемлемый вариант. Главное, чтобы возобновилась военная помощь США".

Позиции Майка Джонсона в этом случае могут укрепиться, хотя он и столкнется с критикой со стороны радикальных трампистов, считает эксперт.

Он акцентирует, что голосование за пакет внешней помощи в американском парламенте (как в нижней, так и в верхней палатах) будет означать, что стратегическая поддержка Украины со стороны США может сохраниться и при вероятном президентстве Трампа. Но в другой форме, чем при Байдене.

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