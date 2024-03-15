Почему Джонсон тянет время с выделением помощи Украине: как может решиться вопрос

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Кравцев Сергей
Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон, который продолжает тормозить помощь Украине, в общении с сенаторами-республиканцами заявил, что будет подготовлен новый проект для поддержки нашей страны. Но в существенно ином виде, чем уже одобренный в феврале Сенатом. В Белом доме уже дали понять, что именно сенатский законопроект хорошо соответствует потребностям обороны Украины, а также потребностям обороны Израиля и другим вопросам национальной безопасности США во всем мире. Чем в итоге всё может обернуться для Украины, США и Джонсона с его покровителями? Как события могут развиваться дальше? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.
Майк Джонсон. Фото: из открытых источников
Доктор политических наук, эксперт Аналитического центра "Объединенная Украина" Игорь Петренко считает, что сейчас всё выглядит как очередная попытка Джонсона затянуть время.
При этом, продолжает он, поддержка законопроекта, принятого Сенатом, в Палате представителей точно есть. Загвоздка в Джонсоне, который не хочет ставить его на голосование.
По его словам, Украина (президент и его команда, наша дипломатия) стараются максимально корректно убедить сомневающихся американских политиков, законодателей, что помощь нам нужна как можно быстрее – и, по возможности, как можно в большем объеме.
Политолог, политический консультант Владимир Фесенко рассуждает так:
Позиции Майка Джонсона в этом случае могут укрепиться, хотя он и столкнется с критикой со стороны радикальных трампистов, считает эксперт.
Он акцентирует, что голосование за пакет внешней помощи в американском парламенте (как в нижней, так и в верхней палатах) будет означать, что стратегическая поддержка Украины со стороны США может сохраниться и при вероятном президентстве Трампа. Но в другой форме, чем при Байдене.
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Все одно розкрадуть. Звикли тільки паразитувати, а ні змінювати і розвивати власну країну. Як занурили її у бандерівське лахміття так і звикли в ньому жити. Паразити нацисти не розуміють як це рахуватись з думкою власного народу. Нехай над пам'яттю від Губки Ющенка та інших нікчем воюють. Це ж вони стверджували що без їхніх дурниць не буде майбутнього. То ось нехай користуються. З лахміттям нацпам'яті не буде майбутнього! Програли бо не хотіли змінюватись!