Какие игры происходят внутри США: пострадает ли Украина

Республиканцы продвинули в Палате представителей законопроект о пакете помощи Израилю без Украины. Теперь он должен пройти верхнюю палату (Сенат), где большинство у демократов. Ранее Белый дом заявил, что президент США Джо Байден ветирует законопроект в таком виде. В свою очередь, группа конгрессменов-республиканцев выставила требования для дальнейшей поддержки Украины. В частности, требуют, чтобы американский и украинский лидеры предоставили Конгрессу США стратегию победы Украины в войне против России. О чем говорит то, что происходит сейчас в США? Что будет с поддержкой Украины? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Противостояние между республиканцами и демократами. Фото: depositphotos/cowardlion

Вопросы поддержки что Украины, что Израиля стали в США вопросами внутриполитическими

Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок отмечает, что политический контекст этой истории абсолютно очевиден.

"Республиканцы пытаются продвинуть свой законопроект, акцентируя, что видят иначе, нежели демократы, распределение средств. Но Белый дом категорически против. Потому перспективы республиканского варианта законопроекта довольно сомнительны. Во-первых, он еще должен пройти Сенат (верхнюю палату), где большинство — у демократов. И сомнительно, что его там поддержат. При этом неголосование демократов за данный законопроект нанесет им серьезный репутационный урон. Во-вторых, даже если законопроект пройдет Сенат, он будет ветирован Байденом", – поясняет эксперт.

Весь этот кейс, акцентирует он, выглядит как политическая борьба Демократической и Республиканской партий за то, кто станет конечным бенефициаром в успешной внешней политике США в ракурсе утверждения демократий в мире.

"Да, у Штатов есть трудности в этой глобальной цели. Но они от нее никогда не отказывались и не откажутся. При этом никто не отменял внутриполитическую борьбу за "медали" касательно побед во внешней политике. Сейчас так получается, что основные "медали" у правящей Демократической партии. Это категорически не устраивает республиканцев. Отсюда и такие игры вокруг оказания помощи Украине и Израилю", – считает Валерий Клочок.

Отсюда же, по его мнению, появление статей о якобы неэффективном контрнаступлении Украины, неэффективном выделении помощи и так далее. А республиканцы дают понять — мы можем сделать всё более эффективно, еще и поясняя избирателям, куда и почему идут их налоги.

"Как следствие — вопросы поддержки что Украины, что Израиля стали в США вопросами внутриполитическими, обострившимися на фоне намеченных на ноябрь-2024 президентских выборов. Впрочем, я абсолютно уверен, что консенсус будет достигнут, – говорит эксперт. – Потому что и для республиканцев, и для демократов важно продемонстрировать успехи США во внешней политике. И даже в случае победы республиканцев на следующих выборах, они будут оказывать поддержку союзникам и партнерам, как делают сейчас демократы".

Республиканцы пытаются дискредитировать оппонентов

Политэксперт, кандидат политических наук, историк Александр Палий уверен, что республиканцы пытаются использовать внешнеполитическую повестку для продвижения себя, популяризации себя и дискредитации оппонентов.

"С другой стороны, – продолжает он, – Администрация Байдена может воспользоваться ситуацией и выставить оппонентов безответственными и симпатизирующими тоталитарным режимам. Это нетрудно сделать, учитывая публично высказанные симпатии Трампа к Путину и другим тиранам".

Фактически политика Трампа сводится к идее продать союзников и влияние Америки, на которое страна работала больше столетия, тоталитарным режимам, считает Александр Палий.

"Это именно та сделка, которой бредят некоторые республиканцы – обмен влияния США в мире на деньги в карман. Но среди республиканцев есть и компетентные во внешней политике люди, особенно в Сенате, которые готовы поддержать более решительную поддержку Украине и критиковать Байдена скорее за медленность помощи", – заключает эксперт.

Нет сомнений, что Сенат будет пытаться завалить проект Палаты представителей

Эксперт Аналитической группы "Левиафан" Николай Мельник поделился таким комментарием:

Но, понятно, что Израиль и Украина там были в приоритете". "В США происходит элементарная политическая борьба между республиканцами и демократами, усиливающаяся на фоне разворачивающейся президентской кампании. И украинцы с израильтянами, в целом вся внешняя политики США, стали заложниками этих разборок. Сейчас республиканцы продвинули свои идеи касательно предоставления помощи Израилю — основному союзнику США вне НАТО. При этом предложенный Белым домом комплексный законопроект о выделении 106 млрд долларов касался не только Украины и Израиля , но и Тайваня, а также укрепления границы с Мексикой.

Законопроект, который прошел сейчас Палату представителей, сосредоточен исключительно на помощи Израилю. Такой подход не устроит демократов, которые свою стратегию внешней политики построили на радикальной поддержке своих союзников в борьбе с автократией, с терроризмом, уверен эксперт.

"Байден прекрасно понимает, что, если сейчас поддержать отдельно помощь Израилю, то вопрос по Украине может быть отложен неопределенный срок. Что не устраивает Белый дом. И саму Украину, конечно. Нет сомнений, что Сенат будет пытаться завалить проект Палаты представителей. А, если он каким-то чудом там пройдет — Байден его ветирует, настаивая на принятии всей помощи – пакетом", – считает Николай Мельник.

Он прогнозирует, что, скорее всего, мы станем свидетелями нарастающего противостояния между верхней и нижней палатами Конгресса. А выделение помощи Украине на 2024 год окажется в подвешенном состоянии.

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