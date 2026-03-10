Республиканцы в шоке: какую свинью подсунул Трамп прямо перед выборами

Эскалация войны в Иране уже начала бить по карманам американцев. Резкий рост мировых цен на нефть привел к заметному подорожанию бензина в США, что усилило недовольство граждан уровнем жизни. Об этом сообщает CNN.

На фоне конфликта стоимость нефти впервые с 2022 года превысила отметку в 100 долларов за баррель. Фьючерсы на американскую нефть выросли почти на 15%, а эталонная марка Brent подорожала более чем на 12% — примерно до 104 долларов за баррель.

Скачок на нефтяном рынке практически сразу отразился на стоимости топлива. По данным Американской автомобильной ассоциации (AAA), средняя цена бензина в стране достигла 3,48 доллара за галлон – это примерно на 16% выше, чем неделю назад.

Президент США Дональд Трамп попытался успокоить общественность, заявив, что рост цен является временным. В социальной сети Truth Social он назвал подорожание энергоресурсов "очень небольшой ценой" за безопасность страны и стабильность в мире.

"Краткосрочные цены на нефть – очень малая цена за безопасность и мир для США и мира", — написал глава Белого дома.

Однако внутри администрации ситуация вызывает серьезную тревогу. По данным CNN, советники президента активно ищут способы минимизировать экономические последствия скачка цен, особенно на фоне политической кампании, где стоимость топлива традиционно является чувствительным вопросом для избирателей.

Дополнительное беспокойство вызывает ситуация вокруг Ормузского пролива – одного из ключевых маршрутов мировой торговли нефтью. Через него проходит около 20% глобальных поставок сырья, поэтому любые угрозы судоходству мгновенно отражаются на ценах.

В разгар напряженности котировки нефти на короткое время поднимались почти до 120 долларов за баррель, прежде чем немного снизиться. В Белом доме надеются, что рост окажется кратковременным, если конфликт не перерастет в более масштабную войну на Ближнем Востоке.

