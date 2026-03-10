Республіканці шоковані: яку свиню підсунув Трамп прямо перед виборами

Рубрики
Кравцев Сергей
Ескалація війни в Ірані вже почала бити по кишенях американців. Різке зростання світових цін на нафту призвело до помітного подорожчання бензину в США, що посилило невдоволення громадян рівнем життя. Про це повідомляє CNN.
Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел
На тлі конфлікту вартість нафти вперше з 2022 року перевищила позначку 100 доларів за барель. Ф'ючерси на американську нафту виросли майже на 15%, а еталонна марка Brent подорожчала більш ніж на 12% — приблизно до 104 доларів за барель.
Стрибок на нафтовому ринку практично відразу позначився на вартості палива. За даними Американської автомобільної асоціації (AAA), середня ціна бензину в країні досягла 3,48 долара за галон — це приблизно на 16% вище, ніж тиждень тому.
Президент США Дональд Трамп спробував заспокоїти громадськість, заявивши, що зростання цін є тимчасовим. У соціальній мережі Truth Social він назвав подорожчання енергоресурсів "дуже невеликою ціною" за безпеку країни та стабільність у світі.
Однак усередині адміністрації ситуація викликає серйозну тривогу. За даними CNN, радники президента активно шукають способи мінімізувати економічні наслідки стрибка цін, особливо на тлі політичної кампанії, де вартість палива традиційно є чутливим для виборців питанням.
Додаткове занепокоєння викликає ситуація навколо Ормузької протоки – одного з ключових маршрутів світової торгівлі нафтою. Через нього проходить близько 20% глобальних постачань сировини, тому будь-які загрози судноплавству миттєво відбиваються на цінах.
У розпал напруженості котирування нафти на короткий час піднімалися майже до 120 доларів за барель, перш ніж трохи знизитися. У Білому домі сподіваються, що зростання виявиться короткочасним, якщо конфлікт не переросте у масштабнішу війну на Близькому Сході.
