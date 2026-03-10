Республіканці шоковані: яку свиню підсунув Трамп прямо перед виборами

Ескалація війни в Ірані вже почала бити по кишенях американців. Різке зростання світових цін на нафту призвело до помітного подорожчання бензину в США, що посилило невдоволення громадян рівнем життя. Про це повідомляє CNN.

На тлі конфлікту вартість нафти вперше з 2022 року перевищила позначку 100 доларів за барель. Ф'ючерси на американську нафту виросли майже на 15%, а еталонна марка Brent подорожчала більш ніж на 12% — приблизно до 104 доларів за барель.

Стрибок на нафтовому ринку практично відразу позначився на вартості палива. За даними Американської автомобільної асоціації (AAA), середня ціна бензину в країні досягла 3,48 долара за галон — це приблизно на 16% вище, ніж тиждень тому.

Президент США Дональд Трамп спробував заспокоїти громадськість, заявивши, що зростання цін є тимчасовим. У соціальній мережі Truth Social він назвав подорожчання енергоресурсів "дуже невеликою ціною" за безпеку країни та стабільність у світі.

"Короткострокові ціни на нафту – дуже мала ціна за безпеку та мир для США та світу", — написав глава Білого дому.

Однак усередині адміністрації ситуація викликає серйозну тривогу. За даними CNN, радники президента активно шукають способи мінімізувати економічні наслідки стрибка цін, особливо на тлі політичної кампанії, де вартість палива традиційно є чутливим для виборців питанням.

Додаткове занепокоєння викликає ситуація навколо Ормузької протоки – одного з ключових маршрутів світової торгівлі нафтою. Через нього проходить близько 20% глобальних постачань сировини, тому будь-які загрози судноплавству миттєво відбиваються на цінах.

У розпал напруженості котирування нафти на короткий час піднімалися майже до 120 доларів за барель, перш ніж трохи знизитися. У Білому домі сподіваються, що зростання виявиться короткочасним, якщо конфлікт не переросте у масштабнішу війну на Близькому Сході.

