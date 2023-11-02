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Республиканцы внезапно решили поддержать Украину: с какой просьбой обратились к Байдену

По информации Reuters, ведущие республиканцы призвали Байдена передать Украине ATACMS большой дальности

сегодня, 12:05
Автор:
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Кравцев Сергей
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Группа высокопоставленных республиканцев в Конгрессе США обралась с призывом к президенту Джо Байдену передать Украине ракеты ATACMS большей дальности. Таким образом они продемонстрировали поддержку Киева среди американских законодателей, несмотря на сопротивление некоторых консерваторов оказанию помощи. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Reuters".

Республиканцы внезапно решили поддержать Украину: с какой просьбой обратились к Байдену

Конгресс США. Фото из открытых источников

В письме Байдену от 1 ноября, с которым ознакомилось агентство Reuters, ведущие республиканцы из комитетов Конгресса по международным отношениям и вооруженным силам заявили, что приветствуют сообщения о том, что администрация предоставила Украине несколько армейских тактических ракетных систем ограниченной дальности (ATACMS), но попросили, чтобы были отправлены системы большей дальности.


"Потребность Украины в возможности нанесения глубокого удара остается актуальной, особенно для дальнего поражения целей по всему Крыму", — написали конгрессмены Майкл Маккол и Майк Роджерс, а также сенаторы Джеймс Риш и Роджер Уикер.

Маккол возглавляет комитет Палаты представителей по иностранным делам, Роджерс возглавляет комитет Палаты представителей по вооруженным силам, Риш является ведущим республиканцем в комитете Сената по международным отношениям, а Уикер является ведущим республиканцем в Сенате по вооруженным силам.

В своем письме американские законодатели заявили, что Украина запросила системы ATACMS дальнего действия и продемонстрировала способность применять их ответственным образом, а Россия не пошла на эскалацию в ответ на их использование.

"Очевидно, вам пора заканчивать работу над ATACMS, — написали они. — Цена неспособности сделать это не только грозит тупиком на поле боя и дальнейшим затягиванием этой войны, но также угрожает дальнейшей глобальной нестабильностью, поскольку наши противники проводят операции влияния по всему миру".

Они отправили письмо в то время, когда Палата представителей с республиканским большинством приближалась к голосованию по отдельному законопроекту о помощи Израилю, игнорируя просьбу президента-демократа Джо Байдена о широком законопроекте о финансировании национальной безопасности на сумму 106 млрд долларов с финансированием для Израиля, Украины и Тайваня.

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Источник: https://www.reuters.com/world/senior-us-republicans-urge-long-range-missiles-ukraine-2023-11-02/
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