Что будет с помощью США Украине: спикер Палаты представителей выставил жесткое условие

Новоизбранный спикер Палаты представителей Майк Джонсон поддержал выделение помощи Украине, но выставил свое условие. После консультаций в Белом доме Майк Джонсон не изменил свое решение. Он по-прежнему категорически против, чтобы был проголосован объединённый пакет по выделению помощи, как Украине, так и Израилю. Помощь двум странам нужно рассматривать отдельно, уверен Джонсон. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание "Politico".

Майк Джонсон. Фото: из открытых источников

Отмечается, свою позицию Майк Джонсон представил во время откровенного разговоре с однопартийцами в Сенате. Новый спикер дал понять республиканцам, что он не против выделения средств для военной помощи украинской армии, даже если они будут отличаться по размеру или объему от того, чего хочет Администрация Джо Байдена.

Кроме того, Майк Джонсон заявил сенаторам, что усиление охраны границы Штатов и финансирования Украины "неразрывно переплетены".

В то же время сенатор Роджер Маршалл высказал мнение, что даже, если бы Джонсон пошел навстречу Байдену и согласился поставить на голосование объединённый пакет по выделению помощи Украине и Израилю, это вряд ли бы дало положительный результат, поскольку республиканцы взбунтовались бы и не дали минимально необходимого количества голосов.

Читайте также на портале "Комментарии" — битва за пакет помощи (прежде всего – Украине), который еще 20 октября запросил у Конгресса президент США Джо Байден (около 106 млрд долларов, где для нашей страны предусмотрено 61,4 млрд, для Израиля – 14,3 млрд) продолжается. Новоизбранный спикер Палаты представителей республиканец (трампистского крыла) Майк Джонсон заявил, что запрос на финансирование Украины и Израиля должен быть разделен. Как ситуация может развиваться дальше? Сумеет ли консервативное крыло республиканцев унять радикальных трампистов? Как может сыграть Демпартия, которая в данный момент имеет большинство в верхней палате и под контролем которой находится исполнительная власть? Что тут важно понимать Украине? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.



