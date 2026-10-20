Республиканцы взбунтовались против Трампа из-за России: Украина может стать точкой разрыва

В Конгрессе США усиливается недовольство политикой Дональда Трампа в отношении России. Часть республиканцев, традиционно поддерживающих президента, теперь пытается заставить Белый дом изменить курс и предупреждает о возможных последствиях для законодательной повестки администрации. Об этом сообщает Politico.

Конгресс США. Фото: из открытых источников

Причиной конфликта стали решения Вашингтона смягчить санкционное давление на Москву, разрешить закупки российского дизельного топлива на определенных условиях и допустить возможное сокращение военной помощи Украине. По данным публикации, администрация объявила о шестимесячном ослаблении ограничений на закупки российского дизеля, а Трамп временно отказался вводить предусмотренные законом санкции против России.

Конгрессмен-республиканец Дон Бэйкон предупредил, что действия в интересах Москвы могут поставить под угрозу продвижение инициатив президента. Другой представитель Республиканской партии, Брайан Фицпатрик, настаивает на усилении санкций и обеспечении Украины необходимым оборонным вооружением.

Дополнительную тревогу вызывает ситуация со спутниковыми системами Starlink и Starshield, которые используются украинскими военными, в том числе для противодействия российским беспилотникам. Законодатели также обеспокоены задержками поставок ракет-перехватчиков для комплексов Patriot и требуют разобраться в возможных ограничениях доступа Киева к американским технологиям.

Трамп объясняет свой подход стремлением добиться прекращения войны и не оттолкнуть Москву от переговоров. Однако критики в Конгрессе опасаются, что уступки Кремлю лишь укрепят позиции Владимира Путина.

Если противостояние внутри Республиканской партии усилится, Белому дому будет сложнее проводить свои законопроекты через Конгресс. Таким образом, поддержка Украины превращается не только в вопрос внешней политики, но и в серьезное испытание для политического единства команды Трампа.

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