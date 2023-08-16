"Республиканцы за Украину" – в США набирает обороты новая информационная кампания

В США стартовала информационная кампанию, целью которой является намерение убедить сторонников Республиканской партии усиливать поддержку Украину в отпоре полномасштабной военной агрессии со стороны РФ. Инициатива уже получила название "Республиканцы за Украину". Как передает портал "Комментарии", об этом сообщают сами авторы этой кампании в организации Defending Democracy Togethe.

В США стартовала кампания "Республиканцы за Украину". Фото: Getty Images

Бюджет кампании составляет 2 миллиона долларов, а стартовала она во вторник и продлится, предварительно, до конца года.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

В этот период будут показывать рекламу от первого лица на кабельном и сетевом телевидении, а также в цифровом формате на YouTube, в которой избиратели Республиканской партии будут прямо на камеру призывать поддержать Украину.

Рекламные объявления будут размещены на 10 щитах в Милуоки во время первых президентских дебатов республиканцев 23 августа. Также они будут транслироваться во время дебатов на национальном канале Fox News.

В релизе говорится, что цель кампании — напомнить американцам о важности поддержки Украины и не отказываться от борьбы за свободу.

"Похоже, что слишком многие лидеры партии считают, что за противодействие украинской демократии и роли Америки в борьбе за свободу не будет никакого наказания. Мы здесь, чтобы напомнить им, что по всей стране есть много республиканцев, которые поддерживают Украину", — отметил национальный представитель республиканцев в Украине Ганнер Рамер.

Напомним, что 5 ноября 2024 года состоятся 60-е выборы президента США. Сейчас свои кандидатуры подали более 15 политиков — среди них даже племянник Кеннеди Роберт. Однако основными кандидатами все еще остаются Джо Байден и Дональд Трамп.



Читайте также на портале "Комментарии" — почему Киеву важно получить гарантии безопасности от США – могут ли возникнуть проблемы с Трампом.



