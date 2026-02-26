Республиканский ультиматум Трампу: контроль над Конгрессом или политический закат

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что поражение на промежуточных выборах в Конгресс республиканцами будет означать конец президентства Дональда Трампа. О чем говорит заявление Джонсона? Действительно ли в Республиканской партии намекают Трампу, что тот вскоре может стать "хромой уткой"? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Майк Джонсон и Дональд Трамп

В американской системе всё очень жёстко

Телеведущий, медиаэксперт, политический обозреватель Сергей Дойко говорит, что в США президент – это не одиночка. Это не человек, который сам по себе что-то решил, и вся страна пошла. Это всегда команда. Очень сильная, очень влиятельная, с амбициями, с репутацией и пока эта команда верит в своего лидера – он устойчив.

"Но как только начинается хаос, когда сегодня одно заявление, а завтра другое, решения отменяются, риторика меняется и внутри появляется нервозность. И проблема не в том, что критикуют демократы. Это нормально. Проблема в том, что вопросы начинают задавать свои же, то есть появляются они в той же Республиканской партии. Многие консерваторы поддерживали Дональда Трампа не из большой любви, а потому что не хотели победы демократов. Это была рациональная, холодная поддержка, но, когда ощущение нестабильности усиливается, такая поддержка начинает рассыпаться", – отметил собеседник портала "Комментарии".

Сергей Дойко отмечает, в американской системе всё очень жёстко: либо ты контролируешь Конгресс США, либо тебя начинают блокировать. Там нет нашей привычной "ну как-то договоримся". Там либо чёрное, либо белое.

"И поэтому, когда заговорили о шансах демократов и о таких фигурах, как Гэвин Ньюсом, это не про интригу. Это про вакуум. В политике пустоты не бывает, ведь, если одна сторона теряет уверенность, то другая моментально её заполняет. Лидерство – это не только выиграть выборы. Это каждый день подтверждать своим же людям, что ты понимаешь, куда ведёшь страну. Если этого ощущения нет, то, следовательно, начинаются вопросы, а в большой политике вопросы очень быстро превращаются в проблемы", – констатировал эксперт.

Видим классическое самосбывающееся пророчество

Директор Центра Ближневосточных исследований Игорь Семиволос отметил, что достаточно интересно наблюдать за заявлениями Майка Джонсона, когда он говорит, что ноябрьские выборы могут стать финалом президентства Трампа, это выглядит как классическое самосбывающееся пророчество. Здесь граница между мобилизацией и саботажем сознательно размыта.

"Озвучивая такой сценарий, спикер вроде бы поднимает ставки. Он хочет мобилизовать избирателей прийти на участки, но в то же время фактически институционализирует "конец эпохи". Майк Джонсон создает рамку, в которой все ключевые стейкхолдеры – от доноров до международных партнеров – уже сейчас начинают действовать исходя из неизбежности краха лидера. Когда поражение объявляют роковым еще до начала голосования, оно становится единственным логическим ожиданием системы. Так реальность программируется на собственное осуществление", – высказался эксперт.

Читайте также на портале "Комментарии" — переговоры, которые могут все изменить: Умеров раскрыл детали о том, что происходит в Женеве.