Республіканський ультиматум Трампу: контроль над Конгресом чи політичний кінець

Спікер Палати представників Майк Джонсон заявив, що поразка на проміжних виборах до Конгресу республіканцями означатиме кінець президентства Дональда Трампа. Про що свідчить заява Джонсона? Чи справді у Республіканській партії натякають Трампу, що той незабаром може стати "кульгавою качкою"? Видання "Коментарі" із цими питаннями звернулося до експертів.

В американській системі все дуже жорстко

Телеведучий, медіаексперт, політичний оглядач Сергій Дойко говорить, що у США президент – це не одинак. Це не людина, яка сама по собі щось вирішила, і вся країна пішла. Це завжди команда. Дуже сильна, дуже впливова, з амбіціями, з репутацією, і поки ця команда вірить у свого лідера – він стійкий.

"Але, як тільки починається хаос, коли сьогодні одна заява, а завтра інша, рішення скасовуються, риторика змінюється і всередині з'являється нервозність. І проблема не в тому, що критикують демократів. Це нормально. Проблема в тому, що питання починають ставити свої ж, тобто вони з'являються в тій же Республіканській партії. Багато консерваторів підтримували Дональда Трампа не з великого кохання, а тому, що не хотіли перемоги демократів. Це була раціональна, холодна підтримка, але коли відчуття нестабільності посилюється, така підтримка починає розсипатися", – зазначив співрозмовник порталу "Коментарі".

Сергій Дойко зазначає, що в американській системі все дуже жорстко: або ти контролюєш Конгрес США, або тебе починають блокувати. Там немає нашого звичного "ну, якось домовимося". Там або чорне, або біле.

"І тому, коли заговорили про шанси демократів та про такі постаті, як Гевін Ньюсом, це не про інтригу. Це про вакуум. У політиці порожнечі не буває, адже якщо одна сторона втрачає впевненість, то інша моментально її заповнює. Лідерство – це не лише виграти вибори. Це щодня підтверджувати своїм людям, що ти розумієш, куди ведеш країну. Якщо цього відчуття немає, то, отже, починаються питання, а у великій політиці питання дуже швидко перетворюються на проблеми", – констатував експерт.

Бачимо класичне самоздійснююче пророцтво

Директор Центру Ближньосхідних досліджень Ігор Семиволос зазначив, що досить цікаво спостерігати за заявами Майка Джонсона, коли він каже, що листопадові вибори можуть стати фіналом президентства Трампа, це виглядає, як класичне самозбуване пророцтво. Тут межа між мобілізацією та саботажем свідомо розмита.

"Озвучуючи такий сценарій, спікер начебто піднімає ставки. Він хоче мобілізувати виборців прийти на дільниці, але водночас він фактично інституціоналізує "кінець епохи". Майк Джонсон створює рамку, в якій усі ключові стейкхолдери – від донорів до міжнародних партнерів – уже зараз починають діяти, виходячи з неминучості краху лідера. Коли поразку оголошують фатальною ще до початку голосування, вона стає єдиним логічним очікуванням системи. Так реальність програмується на власне здійснення", – висловився експерт.

