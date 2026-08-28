Рэтклифф летел в Москву тайно даже от части команды Трампа: что передал Кремлю

Глава Центрального разведывательного управления США Джон Рэтклифф на этой неделе тайно посетил Москву. Поездку лично одобрил президент США Дональд Трамп, причем информацию о миссии намеренно ограничили даже внутри американской администрации. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

По данным издания, о визите заранее не знали некоторые высокопоставленные советники Белого дома и представители военного руководства. Ретклифф прибыл в Россию из Латвии на немаркированном американском военно-транспортном самолете C-17.

Одним из ключевых сигналов, которые глава ЦРУ должен был донести Москве, стало предупреждение не проверять готовность НАТО защищать своих членов. Американская сторона, по словам собеседников WSJ, подтвердила приверженность статье 5 Североатлантического договора. Она предполагает, что нападение на одного союзника рассматривается как нападение на весь союз.

Такой месседж прозвучал на фоне оценок западных исследований о возможности российских провокаций против стран НАТО в ближайшие годы. Речь идет не обязательно о масштабном вторжении: среди потенциальных сценариев рассматриваются ограниченные атаки, диверсии, кибератаки и другие формы гибридной агрессии.

Впрочем, Дональд Трамп публично умалил угрозу. Он заявил, что не ожидает нападения России на территорию НАТО.

Кроме безопасности Альянса, Ретклифф, по данным СМИ, обсуждал возможное возобновление переговоров по завершению войны против Украины. Украинские должностные лица допускают, что дипломатический процесс может активизироваться уже в сентябре.

Еще одним вопросом стал Иран. Глава ЦРУ призвал российскую сторону не усугублять военные и экономические связи с Тегераном на фоне американского санкционного давления.

В Белом доме назвали поездку "полурутной", а ЦРУ отказалось раскрывать ее детали. Однако сама секретность миссии и прямой канал Рэтклиффа с российскими спецслужбами свидетельствуют об ее особом весе.

Также издание "Комментарии" сообщало – директор ЦРУ в Москве: раскрыты причины тайного визита, стал ли мир ближе.



