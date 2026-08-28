Реткліфф летів у Москву таємно навіть від частини команди Трампа: що передав Кремлю

Глава Центрального розвідувального управління США Джон Реткліфф цього тижня таємно відвідав Москву. Поїздку особисто схвалив президент США Дональд Трамп, причому інформацію про місію навмисно обмежили навіть усередині американської адміністрації. Про це пише The Wall Street Journal із посиланням на джерела.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

За даними видання, про візит заздалегідь не знали деякі високопоставлені радники Білого дому та представники військового керівництва. Реткліфф прибув до Росії з Латвії на немаркованому американському військово-транспортному літаку C-17.

Одним із ключових сигналів, які глава ЦРУ мав донести Москві, стало попередження не перевіряти готовність НАТО захищати своїх членів. Американська сторона, за словами співрозмовників WSJ, підтвердила прихильність статті 5 Північноатлантичного договору. Вона передбачає, що напад на одного союзника розглядається як напад на весь Альянс.

Такий меседж прозвучав на тлі оцінок західних розвідок про можливість російських провокацій проти країн НАТО в найближчі роки. Йдеться не обов’язково про масштабне вторгнення: серед потенційних сценаріїв розглядають обмежені атаки, диверсії, кібератаки та інші форми гібридної агресії.

Втім, Дональд Трамп публічно применшив загрозу. Він заявив, що не очікує нападу Росії на територію НАТО.

Окрім безпеки Альянсу, Реткліфф, за даними ЗМІ, обговорював можливе відновлення переговорів щодо завершення війни проти України. Українські посадовці допускають, що дипломатичний процес може активізуватися вже у вересні.

Ще одним питанням став Іран. Глава ЦРУ закликав російську сторону не поглиблювати військові та економічні зв’язки з Тегераном на тлі американського санкційного тиску.

У Білому домі назвали поїздку "напіврутинною", а ЦРУ відмовилося розкривати її деталі. Однак сама секретність місії та прямий канал Реткліффа з російськими спецслужбами свідчать про її особливу вагу.

Також видання "Коментарі" повідомляло – директор ЦРУ у Москві: розкрито причини таємного візиту, чи став мир ближче.



