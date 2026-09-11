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Рэтклифф вместо Уиткоффа: принесет ли новая идея США мир в Украину

Идея привлечь директора ЦРУ к украинскому направлению вызвала интерес у сторонников Киева, однако Белый дом и разведка США отрицают подготовку такого решения

11 сентября 2026, 07:18
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Кравцев Сергей

В Вашингтоне активно обсуждают возможность более непосредственного участия директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в украинском направлении. Перспектива его подключения к переговорам и политике США в отношении России уже вызвала заметный интерес среди различных политических групп, пишет Politico.

Рэтклифф вместо Уиткоффа: принесет ли новая идея США мир в Украину

Джон Рэтклифф. Фото: из открытых источников

При этом официального подтверждения такой перестановки нет. И Белый дом, и ЦРУ опровергли сообщения о том, что Рэтклифф готовится взять на себя более активную роль в переговорах между Украиной и Россией.

Сторонники Киева в США отмечают, что само возможное назначение не стоит воспринимать как гарантию дипломатического прорыва. Бывший заместитель помощника госсекретаря США по делам Евразии Мэттью Бойс заявил, что Рэтклифф хорошо разбирается в российской проблематике, однако предостерег от ожиданий быстрой победы за столом переговоров.

По его словам, Владимир Путин считает, что время работает на Россию, делает ставку на эскалацию и не демонстрирует готовности отказаться от максималистских требований.

Украинский чиновник также заявил, что не располагает информацией о передаче Рэтклиффу кураторства над украинским направлением. При этом он подчеркнул, что Киев продолжает взаимодействовать с американскими структурами на разных уровнях, включая ЦРУ. Информация о возможном визите главы американской разведки в Украину также пока не подтверждена.

В окружении демократов в Палате представителей Рэтклиффа называют потенциально более сильным переговорщиком, чем спецпосланник Белого дома Стив Уиткофф. Однако там подчеркивают: даже смена ключевого переговорщика не изменит ситуацию без более жесткой политики Вашингтона.

По мнению одного из собеседников Politico, США должны усилить давление на Москву через санкции, военную поддержку Украины и пересмотр общего подхода к войне.

Таким образом, возможное усиление роли Рэтклиффа пока остается лишь предметом обсуждений. Но сам факт появления такой идеи показывает, что в Вашингтоне продолжаются поиски нового подхода к российско-украинской войне.

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Источник: https://www.politico.com/newsletters/national-security-daily/2026/09/10/with-or-without-ratcliffe-no-ukraine-breakthrough-in-sight-01071169
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