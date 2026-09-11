Реткліфф замість Віткоффа: чи принесе нова ідея США мир в Україну

У Вашингтоні активно обговорюють можливість безпосередньої участі директора ЦРУ Джона Реткліффа в українському напрямі. Перспектива його підключення до переговорів та політики США щодо Росії вже викликала помітний інтерес серед різних політичних груп, пише Politico.

Джон Реткліфф. Фото: з відкритих джерел

При цьому офіційного підтвердження такої перестановки немає. І Білий дім, і ЦРУ спростували повідомлення про те, що Реткліфф готується взяти на себе активнішу роль у переговорах між Україною та Росією.

Прихильники Києва в США зазначають, що саме можливе призначення не варто сприймати як гарантію дипломатичного прориву. Колишній заступник помічника держсекретаря США у справах Євразії Меттью Бойс заявив, що Реткліфф добре розуміється на російській проблематиці, проте застеріг від очікувань швидкої перемоги за столом переговорів.

За його словами, Володимир Путін вважає, що час працює на Росію, робить ставку на ескалацію та не демонструє готовності відмовитися від максималістських вимог.

Український чиновник також заявив, що не має інформації про передачу Реткліффу кураторства над українським напрямом. При цьому він наголосив, що Київ продовжує взаємодіяти з американськими структурами на різних рівнях, включаючи ЦРУ. Інформація про можливий візит глави американської розвідки до України також поки що не підтверджена.

В оточенні демократів у Палаті представників Реткліффа називають потенційно сильнішим переговорником, ніж спецпосланець Білого дому Стів Уіткофф. Однак там наголошують: навіть зміна ключового переговорника не змінить ситуацію без жорсткішої політики Вашингтона.

На думку одного із співрозмовників Politico, США мають посилити тиск на Москву через санкції, військову підтримку України та перегляд загального підходу до війни.

Таким чином, можливе посилення ролі Реткліфф поки залишається лише предметом обговорень. Але сам факт появи такої ідеї показує, що у Вашингтоні продовжуються пошуки нового підходу до російсько-української війни.

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