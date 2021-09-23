Рейтинг Джо Байдена пробил новое дно: Трамп снова становится популярным

Граждане США уже не так одобряют деятельность недавно избранного главы страны Джо Байдена. Его рейтинг работы дотянул до минимума, за восемь месяцев, как он управляет Америкой. Об этом говорят данные соцопроса, которые обнародовала компания Gallup.

Популярность Байдена в США установила новый минимум (фото REUTERS)

Как показали, полученные во время этого социологического опроса результаты, деятельность последнего американского президента одобряют 43% граждан. Это на 6% меньше, чем было в августе. Совсем критически относятся к его деятельности 53% опрошенных.

За восемь месяцев от вступления в президентскую должность Байден потерял 14% поддержки. Сограждане имеют немало проблемных вопросов к его внутреннему курсу. Его одобряет 69% жителей, принявших участие в этом социологическом исследовании. Положительно относятся к этому направлению деятельности главы Америки 30%.

В соцопросах, которое состоялось с 1 по 17 число этого месяца, были задействованы 1005 жителей всех штатов страны. Погрешность — всего 4%. Важно, что теперь увеличивается популярность бывшего американского главы Дональда Трампа. Одобряют его работу 48% американцев, а к теперешнему американскому главе страны с одобрением относится только 46%.

Так называемый рейтинг антисимпатий возглавил нынешний американский президент. Резко критически к нему относятся 49% граждан. Тогда как у его предшественника Трампа этот показатель составляет 47%.

Популярность в Америке — вещь изменчивая. 51% граждан страны считают, что Трамп был лучшим президентом, чем Байден. Последнего в этом опросе поддерживает 49% жителей.

Напомним, что "Комментарии" сообщали о том, что мир обеспокоен заявлением Байдена о завершении эпохи "бесконечной войны" .

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