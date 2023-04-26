Американский институт исследования общественного мнения Геллапа проанализировал 140 стран мира по отношению к глобальному лидерству США, Китая, Германии и России. Согласно ему после вторжения рейтинг России резко упал. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на отчет Gallup.

Лидеры США, Китая и РФ. Фото из открытых источников

Среди четырех лидеров США, Китая, Германии и России самый высокий показатель у Германии. Европейская страна – лидер рейтинга уже шестой год подряд. К лидерству Германии положительно относятся 46% опрошенных.

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США находятся на втором месте с показателем в 41%. В Соединенных Штатах произошло значительное падение показателей во время правления Дональда Трампа, однако позиции вернулись с приходом демократического Джо Байдена.

Позиции Китая медленно снижаются. В 2010 году 38% одобрительно относились к лидерству азиатской страны, однако по состоянию на 2022 год показатель составляет 28%.





После полномасштабного вторжения отношение к лидерству Российской Федерации резко упало с 33% до 21%. Интересно, что неприятие лидерства России резко выросло. До войны с Украиной не воспринимали лидерство РФ 39%, а в 2022 году показатель вырос до 57%. Это самый большой показатель негативного отношения к лидерству России за время исследований Институт Гэллапа, начиная с 2007 года.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что СМИ получили секретные планы Кремля по контролю стран Балтии.

Также "Комментарии" писали о стоимости всех полезных ископаемых на территории Украины. Основная стоимость природных ресурсов Украины находится на Левобережье. Именно эту территорию пытается оккупировать русские силы.