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Рейтинг Трампа резко изменился накануне выборов в США

По опросу Reuters/Ipsos, рейтинг одобрения Дональда Трампа снизился до 31%, а демократы опережают республиканцев на 12 пунктов.

20 октября 2026, 09:20
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Slava Kot

Уровень одобрения президента США Дональда Трампа снизился до 31%. Это самый низкий показатель за оба его президентских срока. В то же время демократы существенно опережают республиканцев в намерениях голосовать на прошедших 3 ноября промежуточных выборах в Конгресс. Об этом свидетельствуют результаты четырехдневного опроса Reuters/Ipsos.

Рейтинг Трампа резко изменился накануне выборов в США

Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Если бы выборы в Конгресс состоялись сейчас, 47% зарегистрированных избирателей проголосовали бы за демократов, в то время как 35% поддержали бы республиканцев. Разница в 12 процентных пунктах стала самой большой в течение нынешнего избирательного цикла.

В предварительном опросе Reuters/Ipsos демократы опережали республиканцев всего на семь пунктов – 44% против 37%.

Особенно заметно преимущество демократов среди женщин: 50% опрошенных заявили о намерении голосовать за их кандидатов, тогда как республиканцев поддерживают 32%. Среди мужчин демократы также имеют преимущество, но оно меньше. Такие результаты могут усилить шансы демократов возвратить контроль над Палатой представителей и Сенатом.

Одной из причин недовольства американцев явилась экономическая ситуация. После приказа Трампа в феврале нанести военные удары по Ирану совместно с Израилем война повлекла за собой резкий рост цен на бензин, что усилило финансовое давление на домохозяйства.

По данным опроса, 68% американцев не одобряют экономическую политику президента. Среди них даже 37% респондентов, называющих себя республиканцами. Кроме того, опрошенные чаще доверяют демократам в управлении экономикой: их считают лучше республиканцев 40% участников исследования против 33%.

Промежуточные выборы в США пройдут 3 ноября.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский рассмеялся, когда услышал острый вопрос о Трампе.



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