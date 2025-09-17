Рейтинг Трампа упал до исторического минимума: что показал опрос

Уровень поддержки президента США Дональда Трампа опустился до самой низкой отметки за время его второго срока. Как показали опросы The Economist/YouGov, только 39% американцев одобряют работу Трампа, в то время как 57% выразили недовольство его деятельностью.

Рейтинг Трампа установил новый антирекорд. Фото из открытых источников

Опрос The Economist/YouGov проводился с 12 по 15 сентября среди 1567 взрослых граждан США и стал первым после убийства консервативного активиста Чарли Кирка. Эксперты отмечают, что падение рейтинга Трампа отражает углубление общественной поляризации и рост беспокойства среди избирателей вне его традиционной республиканской базы.

"39% американцев, одобряющих работу Трампа, – это самый низкий показатель среди всех еженедельных опросов Economist/YouGov за второй срок Трампа", – объяснил руководитель отдела по связям с общественностью YouGov Аллен Хьюстон.

Он добавил, что 57% неодобрения, это также рекорд за нынешнее президентство Трампа.

Согласно результатам исследования рейтинг Трампа демонстрирует слабые показатели по ключевым направлениям внутренней политики, включая экономику и рабочие места, инфляцию, цены, иммиграцию, гражданские права, преступность и оборот оружия. На прошлой неделе показатели были несколько выше, ведь одобрение Трампа составило 41%, а неодобрение – 54%.

"Рейтинги одобрения Трампа падают. Он подрывает экономику. Он ничего не сделал, чтобы помочь рабочему классу. Скандал с Эпштейном преследует его. Он слабый и неудачный президент, прижатый спиной к стене. Продолжайте давить", — отреагировал бывший министр труда США Роберт Райх.

