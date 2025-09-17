logo

Рейтинг Трампа упал до исторического минимума: что показал опрос
НОВОСТИ

Рейтинг Трампа упал до исторического минимума: что показал опрос

Рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа снизился до рекордного показателя.

17 сентября 2025, 13:35
Автор:
Slava Kot

Уровень поддержки президента США Дональда Трампа опустился до самой низкой отметки за время его второго срока. Как показали опросы The Economist/YouGov, только 39% американцев одобряют работу Трампа, в то время как 57% выразили недовольство его деятельностью.

Рейтинг Трампа упал до исторического минимума: что показал опрос

Рейтинг Трампа установил новый антирекорд. Фото из открытых источников

Опрос The Economist/YouGov проводился с 12 по 15 сентября среди 1567 взрослых граждан США и стал первым после убийства консервативного активиста Чарли Кирка. Эксперты отмечают, что падение рейтинга Трампа отражает углубление общественной поляризации и рост беспокойства среди избирателей вне его традиционной республиканской базы.

"39% американцев, одобряющих работу Трампа, – это самый низкий показатель среди всех еженедельных опросов Economist/YouGov за второй срок Трампа", – объяснил руководитель отдела по связям с общественностью YouGov Аллен Хьюстон.

Он добавил, что 57% неодобрения, это также рекорд за нынешнее президентство Трампа.

Согласно результатам исследования рейтинг Трампа демонстрирует слабые показатели по ключевым направлениям внутренней политики, включая экономику и рабочие места, инфляцию, цены, иммиграцию, гражданские права, преступность и оборот оружия. На прошлой неделе показатели были несколько выше, ведь одобрение Трампа составило 41%, а неодобрение – 54%.

"Рейтинги одобрения Трампа падают. Он подрывает экономику. Он ничего не сделал, чтобы помочь рабочему классу. Скандал с Эпштейном преследует его. Он слабый и неудачный президент, прижатый спиной к стене. Продолжайте давить", — отреагировал бывший министр труда США Роберт Райх.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трампа разозлил вопрос журналиста. Президент США приказал тому "заткнуться".

Также "Комментарии" писали, что Трампа разоблачили на "идиотской" лжи.



Источник: https://www.newsweek.com/trumps-approval-rating-hits-new-second-term-low-poll-2130955
