Рейтинг Трампа впав до історичного мінімуму: що показало опитування

Рівень підтримки президента США Дональда Трампа опустився до найнижчої позначки за час його другого терміну. Як показали опитування The Economist/YouGov, лише 39% американців схвалюють роботу Трампа, тоді як 57% висловили незадоволення його діяльністю.

Рейтинг Трампа встановив новий антирекорд. Фото з відкритих джерел

Опитування The Economist/YouGov проводилося з 12 по 15 вересня серед 1567 дорослих громадян США і стало першим після вбивства консервативного активіста Чарлі Кірка. Експерти зазначають, що падіння рейтингу Трампа відображає поглиблення суспільної поляризації та зростання занепокоєння серед виборців поза межами його традиційної республіканської бази.

"39% американців, які схвалюють роботу Трампа, – це найнижчий показник серед усіх щотижневих опитувань Economist/YouGov за другий термін Трампа", – пояснив керівник відділу зв’язків з громадськістю YouGov Аллен Г’юстон.

Він додав, що 57% несхвалення, це також рекорд за нинішнє президентство Трампа.

Згідно з результатами дослідження, рейтинг Трампа демонструє слабкі показники за ключовими напрямами внутрішньої політики, включаючи економіку та робочі місця, інфляцію, ціни, імміграцію, громадянські права, злочинність та обіг зброї. Минулого тижня показники були дещо вищими, адже схвалення Трампа становило 41%, а несхвалення — 54%.

"Рейтинги схвалення Трампа падають. Він підриває економіку. Він нічого не зробив, щоб допомогти робітничому класу. Скандал з Епштейном переслідує його. Він слабкий і невдалий президент, притиснутий спиною до стіни. Продовжуйте тиснути", — відреагував колишній міністр праці США Роберт Райх.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Трампа розлютило питання журналіста. Президент США наказав тому "заткнутися".

Також "Коментарі" писали, що Трампа викрили на "ідіотській" брехні.