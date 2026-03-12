Режим ЧС: Калифорния готовится к вероятным атакам иранских дронов

В штате Калифорния официально введен режим чрезвычайной ситуации. Решение принял губернатор Гэвин Ньюсом после получения разведывательных данных от ФБР по поводу возможных провокаций со стороны Ирана.

Калифорния, США

По информации телеканала ABC News, федеральные органы предупредили местную полицию о потенциальной угрозе: Иран может попытаться атаковать территорию штата беспилотниками "Шахед", запустив их с находящихся близ американского побережья гражданских или военных судов.

Глава штата подчеркнул, что власти действуют превентивно и находятся в постоянном контакте с силовиками. "Я непрерывно координирую усилия со службами безопасности и разведкой для мониторинга потенциальных угроз Калифорнии, в частности, обусловленных конфликтом на Ближнем Востоке", — заявил Гэвин Ньюсом.

Несмотря на серьезность принятых мер, губернатор призвал жителей к спокойствию, отметив, что на данный момент подтвержденных данных о неминуемом ударе нет. По его словам, главная цель режима ЧС — обеспечить максимальный уровень защиты: "Хотя сейчас нам неизвестно какие-либо прямые угрозы, мы остаемся готовы к любой чрезвычайной ситуации в нашем штате".

Спецслужбы США продолжают отслеживать перемещение подозрительных судов в Тихом океане, чтобы исключить возможность внезапного запуска дронов-камикадзе.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Федеральное бюро расследований США (ФБР) разослало правоохранительным органам Калифорнии предупреждение о том, что Иран рассматривает возможность нанесения ударов беспилотниками по западному побережью страны. Как сообщает ABC News со ссылкой на внутренний документ ведомства, Тегеран может использовать БПЛА типа "Шахед" для мести за американские военные операции.