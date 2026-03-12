logo_ukra

Режим НС: Каліфорнія готується до ймовірних атак іранських дронів
НОВИНИ

Режим НС: Каліфорнія готується до ймовірних атак іранських дронів

Каліфорнія у стані готовності: спецслужби перевіряють дані про плани Ірану атакувати штат із суден

12 березня 2026, 00:41
У штаті Каліфорнія офіційно запроваджено режим надзвичайної ситуації. Рішення ухвалив губернатор Гевін Ньюсом після отримання розвідувальних даних від ФБР щодо можливих провокацій з боку Ірану.

Режим НС: Каліфорнія готується до ймовірних атак іранських дронів

Каліфорнія, США

За інформацією телеканалу ABC News, федеральні органи попередили місцеву поліцію про потенційну загрозу: Іран може спробувати атакувати територію штату безпілотниками "Шахед", запустивши їх із цивільних або військових суден, що перебувають поблизу американського узбережжя.

Очільник штату наголосив, що влада діє превентивно і перебуває в постійному контакті з силовиками. "Я безперервно координую зусилля зі службами безпеки та розвідкою для моніторингу потенційних загроз Каліфорнії, зокрема тих, що зумовлені конфліктом на Ближньому Сході", — заявив Гевін Ньюсом.

Попри серйозність вжитих заходів, губернатор закликав мешканців до спокою, зазначивши, що на цей момент підтверджених даних про неминучий удар немає. За його словами, головна мета режиму НС — забезпечити максимальний рівень захисту: "Хоча зараз нам невідомо про будь-які прямі загрози, ми залишаємося готовими до будь-якої надзвичайної ситуації в нашому штаті".

Спецслужби США продовжують відстежувати переміщення підозрілих суден у Тихому океані, щоб виключити можливість раптового запуску дронів-камікадзе.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Федеральне бюро розслідувань США (ФБР) розіслало правоохоронним органам Каліфорнії попередження про те, що Іран розглядає можливість завдання ударів безпілотниками по західному узбережжю країни. Як повідомляє ABC News із посиланням на внутрішній документ відомства, Тегеран може використати БпЛА типу "Шахед" для помсти за американські військові операції.



