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Выборы в США: в Нью-Йорке сообщили о громком скандале

В США участие в голосовании принимают "мертвые души"

3 ноября 2020, 23:32
Автор:

Владимир Лавский

На президентских выборах в Нью-Йорке проголосовали "мертвые души". Об этом сообщает издание New York Post.

Выборы в США: в Нью-Йорке сообщили о громком скандале

По данным издания, совет по выборам получил бюллетень, зарегистрированный на женщину 1915 года рождения, которая умерла в 2012 году.

Второй бюллетень был отправлен женщине 1919 года в Бруклине для досрочного голосования. При этом некто запросил открепительное голосование в сентябре. Оба бюллетеня были признаны действительными.

"Мы считаем, что это — лишь верхушка айсберга. Мы выступили с требованием, чтобы полиция Нью-Йорка и районный прокурор начали расследование", — приводятся слова руководителя отделения Республиканской партии в районе Стейтен-Айленд Брендана Лэнтри.

Ранее "Комментарии" публиковали результаты соцопросов по состоянию на первое ноября. 

Последний опрос проводился с 27 по 29 октября. Согласно данные исследования, Байдена на данный момент поддерживают 52% избирателей, в то время как Трампа — 44%. Еще по два процента опрошенных затрудняются сделать или поддерживают третьего кандидата.




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Источник: https://nypost.com/2020/11/03/2020-election-results-from-swing-state-north-carolina-to-be-delayed/
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