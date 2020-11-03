Выборы в США: в Нью-Йорке сообщили о громком скандале

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Владимир Лавский
На президентских выборах в Нью-Йорке проголосовали "мертвые души". Об этом сообщает издание New York Post.
По данным издания, совет по выборам получил бюллетень, зарегистрированный на женщину 1915 года рождения, которая умерла в 2012 году.
Второй бюллетень был отправлен женщине 1919 года в Бруклине для досрочного голосования. При этом некто запросил открепительное голосование в сентябре. Оба бюллетеня были признаны действительными.
Ранее "Комментарии" публиковали результаты соцопросов по состоянию на первое ноября.
Последний опрос проводился с 27 по 29 октября. Согласно данные исследования, Байдена на данный момент поддерживают 52% избирателей, в то время как Трампа — 44%. Еще по два процента опрошенных затрудняются сделать или поддерживают третьего кандидата.
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