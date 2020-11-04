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Главная Новости Мир США Результаты выборов в США: разрыв между кандидатами резко сократился
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Результаты выборов в США: разрыв между кандидатами резко сократился

Джо Байдена и Дональда Трампа разделяют всего 7 голосов выборщиков

сегодня, 09:48 comments533
Автор:

Виолетта Комаровская

Разрыв между основными кандидатами в президенты США резко сократился. Всего за полтора часа Трамп набрал еще 43 голоса выборщиков. Однако выйти в лидеры гонки ему это пока не позволило. Об этом сообщает CNN. 

Результаты выборов в США: разрыв между кандидатами резко сократился

Выборы в США. Фото: Bing Guan/Reuters

Не так уверенно как ранее, но все же пока держится в лидерах президентской гонки кандидат от Демократической партии Джозеф Байден. По состоянию на 9:30 по киевскому времени, ему удалось собрать 220 голосов выборщиков из 270 необходимых.

У конкурента Байдена — действующего президента Дональда Трампа и кандидата от Республиканской партии — пока 213 голосов. 

Стоит отметить, что пока не посчитали голоса в Неваде, Аризоне, Джорджии, Северной Каролине, Пенсильвании, штате Мэн, Мичигане, Висконсине, на Аляске и Гаваях. Так что ситуация еще может резко измениться.


По количеству голосов избирателей также лидирует пока бывший вице-президент Джо Байден. Однако все будут решать голоса выборщиков  -  они обязаны отдать все свои голоса за того кандидата, которого поддержат большинство избирателей их штата. 

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что сенатором в США впервые избрали трансгендера. 


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Источник: https://edition.cnn.com/election/2020/results/president?iid=politics_election_national_map
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