Подсчет голосов в США: один из кандидатов в президенты вырвался вперед

Разрыв между кандидатами в президенты США увеличивается с каждым часом, пока продолжается подсчет голосов. Демократ Джо Байден уже обходит республиканца Дональда Трампа на несколько десятков голосов выборщиков. Такие данные подсчета по состоянию на 8:00 по киевскому времени публикует CNN.

Подсчет голосов в США. Фото: CNN

Кандидату для победы на выборах президента США необходимо набрать не менее 270 голосов выборщиков. Байдену удалось собрать уже 215. Он одержал победу, в частности, в Вашингтоне, Калифорнии, Нью-Йорке, Вирджинии.

У Трампа количество голосов не дотягивает пока даже до 200. От выборщиков у него 171 голос. Их получил, среди прочих, со штатов Небраска, Канзас, Оклахома, Луизиана, Индиана.





По абсолютному количеству голосов также пока лидирует Джо Байден. Но это для США не показатель. К примеру в 2016 году победу на выборах президента одержал Дональд Трамп, хотя в сумме имел меньше голосов избирателей, чем его конкурентка Хилари Клинтон. Дело в том, что в США действует многоуровневая система голосования. В каждом штате есть определенное количество выборщиков, которое зависит от численности населения. Все свои голоса выборщики обязаны отдать за того кандидата, которого поддержали большинство избирателей в их штате. На конечный итог голосования как раз и влияет число голосов выборщиков.

Также в США накануне выбирали представителей в Сенат. Пока голоса разделились поровну. Из 100 мест по 43 получили республиканцы и демократы.

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