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Главная Новости Мир США Подсчет голосов в США: один из кандидатов в президенты вырвался вперед
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Подсчет голосов в США: один из кандидатов в президенты вырвался вперед

Главных кандидатов - Джо Байдена и Дональда Трампа - разделяют несколько десятков голосов выборщиков

сегодня, 08:30 comments1301
Автор:

Виолетта Комаровская

Разрыв между кандидатами в президенты США увеличивается с каждым часом, пока продолжается подсчет голосов. Демократ Джо Байден уже обходит республиканца Дональда Трампа на несколько десятков голосов выборщиков. Такие данные подсчета по состоянию на 8:00 по киевскому времени публикует CNN.

Подсчет голосов в США: один из кандидатов в президенты вырвался вперед

Подсчет голосов в США. Фото: CNN

Кандидату для победы на выборах президента США необходимо набрать не менее 270 голосов выборщиков. Байдену удалось собрать уже 215. Он одержал победу, в частности, в Вашингтоне, Калифорнии, Нью-Йорке, Вирджинии. 

У Трампа количество голосов не дотягивает пока даже до 200. От выборщиков у него 171 голос. Их получил, среди прочих, со штатов Небраска, Канзас, Оклахома, Луизиана, Индиана. 


По абсолютному количеству голосов также пока лидирует Джо Байден. Но это для США не показатель. К примеру в 2016 году победу  на выборах президента одержал Дональд Трамп, хотя в сумме имел меньше голосов избирателей, чем его конкурентка Хилари Клинтон. Дело в том, что в США действует многоуровневая система голосования. В каждом штате есть определенное количество выборщиков, которое зависит от численности населения. Все свои голоса выборщики обязаны отдать за того кандидата, которого поддержали большинство избирателей в их штате. На конечный итог голосования как раз и влияет число голосов выборщиков.

Также в США накануне выбирали представителей в Сенат. Пока голоса разделились поровну. Из 100 мест по 43 получили республиканцы и демократы. 

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что в Сенат США впервые прошла женщина-трансгендер.


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Источник: https://edition.cnn.com/
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