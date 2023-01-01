РФ готовит новое наступление на Украину, - Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что Россия готовит новую волну наступления во время своей агрессии против Украины и призывает не недооценивать влияние проводимой в Российской Федерации мобилизации. Об этом он заявил в интервью каналу BBC, пишут "Комментарии".



Генсек НАТО заявил о подготовке нового наступления России

Йенс Столтенберг подчеркнул, что на данный момент Украина имеет ощутимое преимущество на поле боя и напомнил, что это длится уже довольно продолжительное время. Однако, по его мнению, Украина еще не испытала всех последствий мобилизации, проходившей в Российской Федерации минувшей осенью.

"Украинские силы продвигались в течение нескольких месяцев, но мы также знаем, что Россия мобилизовала гораздо больше сил, чем привлекла на поле боя, многие из них сейчас проходят обучение", — говорит генсек.

Имеющиеся данные, по мнению Секретариата Альянса, свидетельствуют о том, что страна-террористка "готова продолжать войну и намерена потенциально начать новое наступление". Столтенберг подчеркнул, что Украине необходима и дальше поддержка со стороны западного мира, в том числе и в поставках оружия. Также доноры должны быть готовы к тому, что эта поддержка будет длиться долго. Генсек НАТО убежден, что такая готовность есть.

"Мы будем рядом с вами, несмотря ни на что. Мы будем помогать вам до самой победы", – заверил он Украину.

Столтенберг уверен, что война завершится переговорами с Россией, но важно создать хорошие условия для начала переговоров. "То, чего Украина может достичь за этим столом, полностью зависит от силы на поле боя", – заявил он.

В канун Нового года в России не забыли о пропаганде. Кремль разослал методики для российских СМИ, в которых страна-агрессор якобы побеждает НАТО. НАТО в методиках называют "мощнейшей военной машиной в истории человечества", которая якобы так и не смогла сломать армию РФ.

Генсек НАТО в конце 2022 года отметил, что Россия пытается всячески выиграть себе время для дальнейших активных военных действий. Кремль надеется заморозить войну, чтобы успеть перегруппировать, перевооружить свои силы и попытаться возобновить наступление. Президент РФ, убежден Столтенберг, начал войну и "он может ее завершить хоть сегодня". Однако пока нет признаков того, что Владимир Путин действительно готов к мирным переговорам.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, когда Украина готова начать мирные переговоры с президентом России. Также Зеленский в ноябре представил "формулу мира" из 10 пунктов, согласно которым можно будет завершить войну с Российской Федерацией.



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