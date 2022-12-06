РФ инициирует фальшивый мир: Блинкен о будущем наступлении россиян

Власти России могут стать инициатором фальшивого мира с Украиной, когда будут убеждены, что их нынешние планы проваливаются. Благодаря этому государство-агрессор сможет подготовиться к предстоящему наступлению.

Как убежден американский высокопоставленный чиновник, военное вторжение РФ на территорию Украины скорее всего закончится переговорами, однако здесь важна цель достижения "справедливого, а не фальшивого мира, к которому может прибегнуть страна-агрессор".

Госсекретарь США предполагает, что по такому сценарию могут быть события, если замыслы РФ заставить народ Украины опустить руки не осуществятся.

"Можно себе представить, что россияне попытаются найти выход, который был бы фальшивым выходом, под которым я имею в виду: давайте прекратим огонь, давайте просто заморозим все на месте, получим замороженный конфликт, никогда не будем вести переговоры о территории, которую они захватили и продолжают удерживать; отдохнем, переоснастимся, перегруппируемся, снова нападем", — сказал свое мнение на этот счет Энтони Блинкен.

Напомним, что Комментарии информировали о том, что Будет как с Антоновским: Арестович рассказал, что ожидает Крымский мост. По словам советника ОПУ Алексея Арестовича, Крымский мост ожидает судьба Антоновского моста в Херсоне. Именно так представитель офиса Президента комментирует вчерашнее посещение Владимиром Путиным Крымского моста в эфире Фейгин LIVE. Сильно пахнет по-херсонски, а будет пахнуть еще больше со временем. Можно исходить из того, что повреждения были такими, что все-таки это дольше отнимет у них восстановление". – убежден советник ОПУ.