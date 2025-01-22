Риторика Трампа напоминает Путина: эксперт указала на схожесть в высказываниях

Во время инаугурационной речи президент США Дональд Трамп использовал риторику, напомнившую заявления российского диктатора Владимира Путина относительно "подаренного" Крыма перед началом вторжения в Украину. Такое мнение высказала аналитик из Одессы Анна Шелест в комментарии The New York Times.

Трамп и Путин. Фото: 24 Канал

Автор статьи отмечает, что попросил Шелест пересмотреть трансляцию инаугурации Трампа и поделиться своими впечатлениями.

"Меня это удивило. Его ударение на суверенитете выглядит странным. Кто угрожает суверенитету США? Особенно это сбивает с толку с точки зрения Украины, где мы действительно боремся за свой суверенитет. Такие слова выглядят как обесценивание нашей борьбы", – подчеркнула она.

Шелест также обратила внимание на то, что Трамп ни разу не упомянул об Украине, хотя раньше обещал завершить российско-украинскую войну в сутки. Его высказывание о "неограниченном финансировании для защиты иностранных границ" она восприняла как намек на Украину. По ее мнению, избегая прямого упоминания Украины, Трамп нечаянно переключил внимание на другие страны, такие как Япония, Тайвань или даже Панама.

"Почему вообще вспоминать Панаму? Что сделала мирная Панама?", – отметила она.

Особенно Шелест поразили слова Трампа о Панамском канале, который он назвал "дурацким подарком, который никогда не стоило делать". Она отметила, что эта риторика перекликается с заявлениями Путина о Крыме, который, по словам российского президента, в 1950-х годах "подарил" Украине Никита Хрущев.

По ее мнению, Трамп стремится действовать быстрее и решительнее своего кумира. В то же время, его высказывания о "восстановлении богатства США и расширении территории" вызывают ассоциации с подходами Путина по территориальным вопросам.

Как уже писали "Комментарии", есть две важные новости, указывающие на будущие тренды президентства Дональда Трампа, считает политолог Виктор Андрусов. Среди них то, что 18 штатов подали иск против указа Трампа об упразднении предоставления гражданства детям мигрантов по рождению.