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Кравцев Сергей
Кремль много лет подряд поддерживал жестокий режим Башара Асада, убивший сотни тысяч невинных сирийских мирных жителей. Теперь должен наступить час расплаты, когда россиянам придется ответить за свои преступления. Как передает портал "Комментарии", об этом в ходе брифинга заявил спикер Госдепартамента США Мэтью Миллер.
Война в Сирии. Фото из открытых источников
Спикер отметил, что сейчас для многих загадка, что ждет российские венные базы в Сирии, как и то, что что с ними могут сделать новые сирийские власти.
При этом Мэтью Миллер отметил, что США убеждены, что на их будущее повлияют разрушительные действия Кремля за последние десятилетия.
Миллер выразил убеждение, что РФ "есть за что ответить, когда речь идет о сирийском народе".
Миллер выразил уверенность, что все эти факторы повлияют на решение новой сирийской власти относительно дальнейшей судьбы российских военно-морских баз, которые остались. Окончательное решение должно быть за сирийским народом, подчеркнул спикер.
Что касается судьбы свергнутого Башара Асада, который теперь скрывается в РФ, то по словам Миллера, кроме Международного уголовного суда в Гааге, диктатор должен предстать перед судом сирийского народа.
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