России придется ответить: в США намекнули, что ждет Путина после падения режима Асада

Кремль много лет подряд поддерживал жестокий режим Башара Асада, убивший сотни тысяч невинных сирийских мирных жителей. Теперь должен наступить час расплаты, когда россиянам придется ответить за свои преступления. Как передает портал "Комментарии", об этом в ходе брифинга заявил спикер Госдепартамента США Мэтью Миллер.

Война в Сирии. Фото из открытых источников

Спикер отметил, что сейчас для многих загадка, что ждет российские венные базы в Сирии, как и то, что что с ними могут сделать новые сирийские власти.

При этом Мэтью Миллер отметил, что США убеждены, что на их будущее повлияют разрушительные действия Кремля за последние десятилетия.

Миллер выразил убеждение, что РФ "есть за что ответить, когда речь идет о сирийском народе".

"РФ поддерживает жестокий режим, убивший сотни тысяч невинных сирийских мирных жителей; режим, который травил газом свой народ. Российское правительство наносило удары по мирным жителям Сирии. И уже сейчас Россия предоставила убежище жестокому тирану, ответственному за эти нападения. Поэтому им есть за что ответить перед людьми по всей Сирии", — высказался представитель Госдепа.

Миллер выразил уверенность, что все эти факторы повлияют на решение новой сирийской власти относительно дальнейшей судьбы российских военно-морских баз, которые остались. Окончательное решение должно быть за сирийским народом, подчеркнул спикер.

"Меня не удивит, если люди в Сирии будут задавать эти вопросы, когда речь зайдет о российских объектах, которые остаются в Сирии... Влияние, которое Россия имела через эти базы в Сирии, было... катастрофическим для сирийского народа в течение последних 10-12 лет", — пояснил Миллер.

Что касается судьбы свергнутого Башара Асада, который теперь скрывается в РФ, то по словам Миллера, кроме Международного уголовного суда в Гааге, диктатор должен предстать перед судом сирийского народа.

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