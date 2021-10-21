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Россия дестабилизирует Украину, Молдову, Грузию, уверены в НАТО

НАТО продолжает следить за действиями России и развивает сотрудничество с государствами, которые ее окружают

сегодня, 14:23
Автор:

Елена Бурдейная

Специальный представитель НАТО, посещая Грузию, негативно оценил деятельность России в странах постсоветского пространства, сообщает грузинский МИД.

Россия дестабилизирует Украину, Молдову, Грузию, уверены в НАТО

Хавьер Коломина (представитель НАТО) и Саломе Зурабишвили (Президентка Грузии) - фото с Twitter

Хавьер Коломина (Javier Colomina), спецпредставитель Генсека НАТО по Кавказу и Центральной Азии, отметил, что Россия угрожает сохранению стабильности в Грузии, Украине и Молдове. Политика безопасности этой страны включает возможность применения силы на постсоветских территориях, что ухудшает политическую и экономическую ситуацию в регионе.

Высказывания спецпредставителя прозвучали во время его визита в Грузию, после встречи с Саломе Зурабишвили, Президентом Грузии, обмена мнениями с Дэвидом Залканиани, министром иностранных дел, и посещения границы с Южной Осетией во вторник 19 октября. Коломина осудил поведение кремлевской власти в договоре о прекращении огня в 2008 г., когда после обстрелов грузинских сел и городов Российская Федерация признала сепаратистские образования в Осетии и Абхазии. Также он отметил, что НАТО поддерживает стремление Грузии стать частью Североатлантического альянса. Именно поэтому ее активно будут приобщать к обеспечению безопасности Черного моря.

Двухдневный визит Хавьера Коломина в Грузию состоялся после поездки в Азербайджан. После Грузии он направился в Армению. Тур по регионам Кавказа происходит после того, как новый спецпредставитель заменил предыдущего — Джеймса Аппартураи, который занимал должность с 2010 г.

Отношения НАТО и Российской Федерации обострились после высылки части российских дипломатов и приостановления работы российского представителя в офисе организации. Отныне МИД России предлагает поддерживать общение через послов одной из стран-членов Альянса.

О "красные линии" в отношениях России и НАТО, упомянутые Песковым, спикером Кремля, издание "Комментарии" сообщало своим читателям ранее.


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Источник: https://mfa.gov.ge/News/davit-zalkaliani-samkhret-kavkasiasa-da-centralur.aspx?CatID=5
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