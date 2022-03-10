Россия готовится к провокации с использованием химического оружия: в Белом доме сообщили подробности

В США опровергли заявления России о якобы подготовке Украиной провокаций с использованием химических веществ, к которым вроде бы причастны США. Как передают "Комментарии", об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на своей странице в Twitter.

Джен Псаки - фото из открытых источников

"Мы обратили внимание на лживые заявления россии о якобы имеющихся в США лабораториях по производству биологического оружия и разработке химического оружия в Украине. Мы также видели, как китайские чиновники повторяют эти теории заговора", – заявила Псаки.

США, как отметила Псаки, полностью выполняют обязательства по Конвенции о химическом оружии и Конвенции о биологическом оружии.

Россия, по словам Псаки, имеет хорошо задокументированный "послужной список" по использованию химического оружия. Представительница Белого дома подчеркнула, что именно РФ поддерживает режим Асада в Сирии, который неоднократно прибегал к использованию химического оружия, кроме того, еще и осуществлял программу биологического оружия.

Псаки убеждена, что это очевидная уловка России, цель которой — обоснование своего дальнейшего целенаправленного, неспровоцированного и неоправданного нападения на Украину.

"Теперь, когда Россия сделала эти лживые заявления, а Китай, похоже, поддержал эту пропаганду, мы все должны быть настороже, учитывая возможность применения Россией химического или биологического оружия в Украине или проведение операции "под фальшивым флагом" с ее использованием", — подчеркнула Псаки.

Как сообщали ранее "Комментарии", в Офисе президента сообщили, насколько опасна ситуация на Чернобыльской АЭС. По словам Подоляка, совсем не удивительно, что Россия стреляет в атомные блоки и ведет бой у ядерных объектов, ведь кафиры ведут войну в духе средневековья.

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