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Россия хочет оставить украинцев без света и тепла зимой: в США знают, как сорвать планы Кремля

США заявили об ускорении поставок средств ПВО

сегодня, 07:25
Автор:
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Кравцев Сергей
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В Госдепе США объяснили усиление поставок Украине ракет для систем противовоздушной обороны интенсификацией обстрелов со стороны РФ украинской энергетической инфраструктуры. Цель российских террористов – оставить украинцев без света и тепла зимой. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал представитель Госдепа Мэтью Миллера, информирует "Укринформ".

Россия хочет оставить украинцев без света и тепла зимой: в США знают, как сорвать планы Кремля

Мэтью Миллер. Фото: из открытых источников

"Мы общались с украинским правительством о том, что им нужно. Мы видели, как российские войска обстреливали украинские города, мы видели, как они обстреливали энергетическую инфраструктуру и четко демонстрировали, что хотят отрезать (украинцев – ред.) от света и отопления, когда наступит зима", — сказал Миллер.

По его словам, Вашингтон понимает необходимость усиления украинской системы ПВО и договорился с союзниками и партнерами о способах обеспечить такие потребности.

"Это включает поставки дополнительных систем со всего мира для улучшения противовоздушной обороны Украины, а также предусматривает обеспечение работы уже предоставленных систем", — пояснил представитель Госдепа.

Отметим, в ночь на 20 июня Россия нанесла новый массированный удар по энергетике Украины. Вражеские БПЛА повредили оборудование Укрэнерго в четырех регионах.

Позже в Укрэнерго заявили, что главной целью ракетно-дроновой атаки россиян по Украине были украинские электростанции.

В энергокомпании отмечают, что это была уже седьмая массированная атака россиян по энергосистеме с 22 марта. 

"По уточненным данным, это была комбинированная ракетно-дроновая атака. Главной целью снова были украинские электростанции", — говорится в сообщении. 

В результаты атаки, было повреждено оборудование на энергообъектах в Винницкой, Днепропетровской, Донецкой областях. Есть повреждения в сетях облэнерго в Киевской области.




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Источник: https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3877116-derzdep-poasniv-risenna-priskoriti-postacanna-ukraini-raket-dla-ppo.html
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