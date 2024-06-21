Россия хочет оставить украинцев без света и тепла зимой: в США знают, как сорвать планы Кремля

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
В Госдепе США объяснили усиление поставок Украине ракет для систем противовоздушной обороны интенсификацией обстрелов со стороны РФ украинской энергетической инфраструктуры. Цель российских террористов – оставить украинцев без света и тепла зимой. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал представитель Госдепа Мэтью Миллера, информирует "Укринформ".
Мэтью Миллер. Фото: из открытых источников
По его словам, Вашингтон понимает необходимость усиления украинской системы ПВО и договорился с союзниками и партнерами о способах обеспечить такие потребности.
Отметим, в ночь на 20 июня Россия нанесла новый массированный удар по энергетике Украины. Вражеские БПЛА повредили оборудование Укрэнерго в четырех регионах.
Позже в Укрэнерго заявили, что главной целью ракетно-дроновой атаки россиян по Украине были украинские электростанции.
В энергокомпании отмечают, что это была уже седьмая массированная атака россиян по энергосистеме с 22 марта.
В результаты атаки, было повреждено оборудование на энергообъектах в Винницкой, Днепропетровской, Донецкой областях. Есть повреждения в сетях облэнерго в Киевской области.
Обсуждения
Новости
Поделитесь своим мнением!