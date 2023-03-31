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Россия ищет оружие в азиатской стране: США реагируют

По содействию гражданина Словакии Россия заключает соглашения о покупке оружия и снарядов в Северной Корее. На эти шаги отреагировали Соединенные Штаты.

сегодня, 11:35
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Автор:

Slava Kot

Министерство финансов Соединенных Штатов обнародовало заявление, согласно которому Россия пытается получить оружие и боеприпасы разного типа из Северной Кореи через посредника из Словакии. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на пресс-релиз Министерства финансов США.

Россия ищет оружие в азиатской стране: США реагируют

Российское оружие. Фото из открытых источников

В заявлении сообщается, что Министерство финансов (OFAC) наложило санкции на гражданина Словакии Ашота Мкртычева при содействии соглашению между Россией и Северной Кореей.


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"Россия потеряла более 9 тыс. единиц тяжелой военной техники с начала войны… и Путин все более отчаянно стремится заменить их", – сказала министр финансов Джанет Л. Еллен.

OFAC утверждает, что Мкртычев работал с Северной Кореей, чтобы Россия получила более 20 видов вооружения и снарядов. В свою очередь РФ предлагала разные материалы, сырье и товары.

"Было подробно описано взаимовыгодное сотрудничество между Северной Кореей и Россией, которое включает финансовые платежи и бартерные договоренности. Он (Мкртычев) подтвердил готовность России получить военную технику от КНДР с чиновниками РФ", — сообщает Министерство финансов США.

Чтобы остановить деятельность Мкртычева, США приняли санкции против гражданина Словакии и заблокировали его имущество, находящееся в Соединенных Штатах. Также будут заблокированы организации, связанные с Ашотом Мкртычевым и иностранные учреждения, оказывающие значительные финансовые услуги для гражданина Словакии.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, о реакции Запада на арест американского журналиста в России.

Также "Комментарии" писали 10 фактов о реальной жизни и работе в Северной Корее.



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Источник: https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy1377
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