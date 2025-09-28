Россия отказалась от переговоров: что теперь в США требуют от Путина

Вице-президент США Джей Ди Вэнс выступил с резким заявлением о войне в Украине, призвав российское руководство во главе с Владимиром Путиным "проснуться" и принять реальность. По его мнению, Россия несет значительные потери, не имея от этого никаких весомых результатов.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс. Фото из открытых источников

Джей Ди Вэнс в эфире Fox News заявил, что Москва должна признать невозможность получить серьезные достижения в войне против Украины.

"Россиянам нужно проснуться и принять реальность. Многие люди погибают... Сколько еще людей они готовы потерять? Сколько еще они убьют ради очень незначительной, если вообще, выгоды? Надеемся, что не так много", — сказал Вэнс.

По его словам, США не выходят из переговоров, а будут работать ради достижения мира. Вэнс указал, что ожидает, что россияне "осознают реальность на местах" и пойдут на переговоры.

Вице-президент также добавил, что в последнее время Россия отказалась от каких-либо попыток диалога.

"Россияне убивают и теряют много людей, получая за это практически нечего. В последние недели они отказались от двусторонних встреч с украинцами и трехсторонних встреч с участием Трампа или других чиновников США", — подчеркнул Вэнс.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Вэнс назвал ключевое условие России для окончания войны. Как объясняет вице-президент США, Украина хочет гарантий безопасности, а Россия – временно оккупированные украинские территории.

Также "Комментарии" писали, что генсек НАТО Марк Рютте рассказал, как закончится война в Украине. По его словам, мир будет достигнут благодаря переговорам.