Росія відмовилася від переговорів: що тепер у США вимагають від Путіна

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Віцепрезидент США Джей Ді Венс виступив із різкою заявою щодо війни в Україні, закликавши російське керівництво на чолі з Володимиром Путіним "прокинутися" та прийняти реальність. На його думку, Росія зазнає значних втрат, не маючи від цього жодних вагомих результатів.
Віцепрезидент США Джей Ді Венс. Фото з відкритих джерел
Джей Ді Венс в ефірі Fox News заявив, що Москва повинна визнати неможливість досягнення серйозних здобутків у війні проти України.
За його словами, США не виходять з переговорів, а будуть працювати заради досягнення миру. Венс вказав, що очікує, що росіяни "усвідомлять реальність на місцях" та підуть на переговори.
Віцепрезидент також додав, що останнім часом Росія відмовилася від будь-яких спроб діалогу.
Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Венс назвав ключову умову Росії для закінчення війни. Як пояснює віцепрезидент США, Україна хоче гарантій безпеки, а Росія — тимчасово окуповані українські території.
Також "Коментарі" писали, що генсек НАТО Марк Рютте розповів, як закінчиться війна в Україні. За його словами, мир буде досягнуто завдяки переговорам.