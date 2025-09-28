Росія відмовилася від переговорів: що тепер у США вимагають від Путіна

Віцепрезидент США Джей Ді Венс виступив із різкою заявою щодо війни в Україні, закликавши російське керівництво на чолі з Володимиром Путіним "прокинутися" та прийняти реальність. На його думку, Росія зазнає значних втрат, не маючи від цього жодних вагомих результатів.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс. Фото з відкритих джерел

Джей Ді Венс в ефірі Fox News заявив, що Москва повинна визнати неможливість досягнення серйозних здобутків у війні проти України.

"Росіянам потрібно прокинутися та прийняти реальність. Багато людей гине… Скільки ще людей вони готові втратити? Скільки ще вони вб’ють заради дуже незначної, якщо взагалі, вигоди? Сподіваємося, що не так багато", — сказав Венс.

За його словами, США не виходять з переговорів, а будуть працювати заради досягнення миру. Венс вказав, що очікує, що росіяни "усвідомлять реальність на місцях" та підуть на переговори.

Віцепрезидент також додав, що останнім часом Росія відмовилася від будь-яких спроб діалогу.

"Росіяни вбивають і втрачають багато людей, отримуючи за це практично нічого. В останні тижні вони відмовилися від двосторонніх зустрічей з українцями та тристоронніх зустрічей за участю Трампа чи інших посадовців США", — наголосив Венс.

